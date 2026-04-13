Невидимая угроза после пробуждения: что вы делаете не так каждое утро
Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин ухудшения здоровья в мире, и многие факторы риска связаны с повседневными привычками. Особенно важно то, как именно человек начинает свое утро, ведь первые часы после пробуждения влияют на работу всего организма.
Некоторые действия, которые кажутся привычными и безопасными, могут создавать дополнительную нагрузку на сердце. Кардиологи предупреждают: одна распространенная утренняя привычка способна постепенно ускорять его старение, пишет parade.com.
Забота о сердце должна быть ежедневным приоритетом. Это позволяет уменьшить риск развития серьезных заболеваний, таких как инфаркт, гипертония, ишемическая болезнь или инсульт. В то же время важно понимать: здоровье сердца зависит не только от физической активности, но и от ежедневных привычек, в частности тех, которые формируются вне спортзала.
Специалисты отмечают: некоторые утренние действия, которые кажутся безопасными, на самом деле могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему. Эксперты объяснили, какая именно привычка представляет риск.
Утренний "реактивный режим" – главная ошибка
Кардиологи считают, что наиболее вредным является начинать день в состоянии постоянной реакции на раздражители. Речь идет о ситуации, когда человек сразу после пробуждения проверяет телефон, читает письма или погружается в стрессовые дела.
"Начало дня в реактивном состоянии запускает симпатическую нервную систему организма. Это повышает уровень кортизола и катехоламинов, что приводит к увеличению артериального давления и частоты сердечных сокращений", – объясняет врач Крейг Басман.
По его словам, длительное воздействие такого стресса способствует развитию гипертонии, воспалению сосудов и повышает риск сердечно-сосудистых и неврологических осложнений.
Как правильно начинать утро?
Зато врачи советуют начинать день более осознанно. Спокойные утренние ритуалы – медитация, легкая йога или ведение дневника – помогают снизить уровень стресса и поддержать стабильную работу сердца.
Кардиолог Моханакришнан Сатьямурти советует создать четкий и предсказуемый утренний распорядок. Повторяющиеся действия уменьшают нагрузку на психику и помогают избежать усталости от постоянного выбора.
"Этот подход сосредотачивает усилия на задачах высокой ценности, таких как завтрак, богатый питательными веществами, вместе с физическими упражнениями или растяжкой. Все это способствует лучшей концентрации на остальную часть дня", – отмечает врач.
Самый рискованный период для сердца
Первые 60 минут после пробуждения считаются критическими для сердечно-сосудистой системы. В это время естественно повышаются артериальное давление, уровень гормонов стресса и частота сердечных сокращений.
Кардиохирург Александра Харази отмечает, что именно утро является одним из самых опасных периодов суток для сердца.
"Это сочетание является одной из причин, почему сердечные приступы и инсульты случаются чаще утром. Если кто-то просыпается обезвоженным, в стрессе и сразу же нагружает свой организм кофеином или адреналином, это может усилить этот физиологический всплеск", – объясняет она.
Кто в зоне повышенного риска?
С возрастом вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает. Повышенный холестерин, высокое давление и снижение эластичности сосудов делают людей старше 50 лет более чувствительными к вредным привычкам.
"Естественное утреннее повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений может создавать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Именно поэтому сердечные приступы чаще случаются после пробуждения", – объясняет Басман.
Признаки, что утренние привычки вредят сердцу
Среди симптомов, которые могут сигнализировать о проблемах, врачи называют:
- боль или давление в груди;
- головокружение;
- одышку даже при легкой нагрузке;
- постоянную усталость;
- учащенное или неровное сердцебиение.
При появлении таких симптомов необходимо обратиться к врачу.
Полезные утренние привычки для сердца
Чтобы поддержать сердечно-сосудистую систему, стоит внести несколько простых изменений в утренний распорядок:
- начинать день со стакана воды для восстановления баланса жидкости;
- уделять 15-20 минут легкой физической активности;
- практиковать глубокое дыхание или короткую медитацию;
- выбирать питательный завтрак с высоким содержанием клетчатки (например, овсянку с орехами и ягодами);
- проводить время на свежем воздухе для нормализации биоритмов.
Небольшие изменения в утренних привычках могут оказать существенное влияние на состояние сердца. Бережное отношение к этому органу помогает не только улучшить самочувствие, но и продлить жизнь.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие перекусы полезны для сердца.
