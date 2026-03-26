Угроза на вашей тарелке: почему стоит отказаться от сладких завтраков

Завтрак часто считают самым важным приемом пищи, но далеко не все варианты одинаково полезны. Многие популярные утренние продукты, которые кажутся удобными и вкусными, могут скрыто вредить здоровью сердца.

Особенно это касается сладких завтраков, к которым многие привыкли еще с детства. Кардиологи объясняют parade.com, почему такие продукты стоит пересмотреть и чем их лучше заменить.

Сбалансированный завтрак играет важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.

"Важно хорошо начать день с завтрака, полезного для сердца, по многим причинам. Во-первых, это активирует обмен веществ и готовит организм к расходу энергии в течение дня. Полноценный завтрак обеспечивает организм необходимыми питательными веществами и помогает избежать сильного голода позже, что снижает риск переедания", – объясняет врач-кардиолог Ченг-Хан Чен.

Научные данные также подтверждают это мнение: исследование 2019 года показало связь между регулярным завтраком и лучшим состоянием сердца. В то же время из-за нехватки времени многие люди выбирают быстрые варианты, не требующие приготовления. И именно здесь, по словам врачей, скрывается проблема.

"Ультраобработанные продукты созданы так, чтобы сочетать сахар, соль и жиры в неестественных пропорциях. Это усиливает вкус, но одновременно нарушает естественные сигналы сытости, что часто приводит к перееданию", – отмечает кардиолог Мэри Грин.

Особенно это касается сладких хлопьев, которые многие привыкли есть еще с детства. Именно их специалисты называют потенциально опасными для сосудов.

"Мы все помним эти "вкусные" сладкие хлопья с детства. Когда-то считалось, что добавление сахара к обработанным зернам поможет выполнить рекомендации пищевой пирамиды", – говорит врач Моханакришнан Сатьямурти.

Однако современные данные свидетельствуют о другом. "Такие завтраки содержат большое количество простых углеводов и добавленного сахара, что вызывает резкие подъемы уровня глюкозы в крови и способствует развитию инсулинорезистентности. А это является одним из ключевых факторов развития атеросклероза – то есть закупорки артерий", – объясняет он.

Резкие колебания уровня сахара в крови влияют не только на риск диабета, но и непосредственно вредят сосудам.

"Такие скачки усиливают хроническое воспаление и со временем могут привести к нарушению толерантности к глюкозе или даже к диабету. А диабет, в свою очередь, повреждает сосуды и повышает риск их закупорки", – добавляет Чен.

Значит ли это, что сладкие хлопья нужно полностью исключить? Не обязательно.

"Разовое употребление или одна порция не приведет к мгновенным проблемам. Но регулярный рацион с высоким содержанием сахара и низким количеством клетчатки постепенно делает сосуды более жесткими и склонными к образованию бляшек", – объясняет диетолог-кардиолог Мишель Рутенштейн.

Специалисты советуют ограничивать потребление добавленного сахара:

женщинам – до 25 г в день (примерно 6 чайных ложек),

мужчинам – до 36 г в день (около 9 чайных ложек).

Что же происходит в организме после употребления сладких хлопьев?

"Прежде всего происходит резкий скачок уровня сахара в крови, особенно если продукт содержит много фруктозы", – объясняет Грин.

Печень быстро перерабатывает фруктозу, превращая ее в жиры в виде частиц ЛПНП, триглицеридов и ЛПОНП, которые циркулируют в крови. Кроме того, повышенный уровень глюкозы может вызвать:

нарушение работы эндотелия (внутренней оболочки сосудов),

окислительный стресс,

воспалительные процессы в сосудах.

Все это создает благоприятные условия для образования тромбов и сужения артерий. К тому же регулярное потребление сладких завтраков связывают с повышенным риском гипертонии и набора веса. И что важно – даже без ожирения диета с высоким содержанием сахара может увеличить риск смертности от сердечных заболеваний.

Если вы хотите сделать завтрак более полезным для сердца, стоит обратить внимание на простые альтернативы:

Овсянка с ягодами, грецкими орехами и корицей – сочетание клетчатки, антиоксидантов и полезных жиров помогает стабилизировать уровень сахара и поддерживает сосуды.

Греческий йогурт с семенами чиа, ягодами и орехами или несладкими хлопьями – баланс белков, жиров и клетчатки для стабильной энергии.

Овощной омлет с цельнозерновым тостом и авокадо – питательный вариант, который надолго обеспечивает сытость и поддерживает здоровье сердца.

Да, эти варианты требуют немного больше времени, чем просто насыпать хлопья в миску. Но польза для организма значительно больше.

"Когда мы выбираем "удобство", которое дают обработанные продукты, мы теряем ценность действительно питательной пищи. Лучше отдавать предпочтение не самому простому, а качественному варианту", – заключает Сатьямурти.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как красное мясо влияет на здоровье сердца.

