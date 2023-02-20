Невидимый фронт войны, или как уберечь свое психическое здоровье

Полномасштабная война России против Украины коренным образом изменила жизнь любого из нас. Каждый гражданин переживает тяжелый период жизни. Из-за постоянных военных действий люди страдают от неврозов, поэтому сложности с психическим здоровьем достаточно типичны на этот момент. Тревога, угроза жизни, обстрелы, ранения, смерти – все эти факторы влияют на развитие посттравматического синдрома (ПТСР).

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Зарубежные исследования констатируют, что участие в войне, проживание на территориях, где ведутся активные боевые действия или потеря близкого человека, существенно повышает процент психических расстройств как среди мирного населения, так и военных. Проявляется распространение посттравматического стрессового расстройства, депрессии, апатии и фобии. Существует процесс обработки травматической памяти, так называемая иммунная система психики. 70% лиц без ПТСР после страшного происшествия, а большинство тех, кто будет иметь такой диагноз, исцелятся через шесть месяцев без лечения. Но у 30% лиц, переживших травму, этот недуг будет продолжать развиваться.

Одна из важнейших проблем, которые мы должны минимизировать, это употребление алкоголя и других психоактивных веществ как средство противодействия тревоге. Именно миф о действии алкоголя как успокаивающего, рождает идею выпивки как антидот депрессивного состояния. Однако, на самом деле эти вещества могут быть очень опасными, а состояние алкогольного или наркотического опьянения влияет на адекватное мышление и не дает принимать рациональные решения, которые могут привести к агрессивному поведению и насилию, становится угрозой жизни как самого опьяневшего человека, так и ее окружение.

В результате употребления мы можем испытывать еще больший стресс, тревогу или депрессию, а затем будем чувствовать, что нам нужно больше "допинга", чтобы помочь справиться с этим непреодолимым чувством тревоги. Это может привести к зависимости, что в свою очередь может закончиться не только тяжелой болезнью, но и смертью.

Медики констатируют, что заболевания печени, связанные с алкоголем, являются основной причиной смертности во всем мире.

В настоящее время наркотические средства и алкоголь становятся все более доступными, их ассортимент расширяется, уровень смертности растет. Поэтому вызывает большую обеспокоенность состояние физического и нравственного здоровья граждан страны. Во время войны следует минимизировать любые случаи, которые могут нуждаться в медицинской помощи.

Также актуален вопрос об обеспечении социальной поддержкой пострадавшего населения для его защиты и сохранения психического здоровья и психосоциального благополучия. Местные специалисты должны возглавить безотлагательное реагирование. Люди, страдающие психическими расстройствами, часто не могут заботиться о своем здоровье настолько эффективно, как люди, у которых нет проблем в психической сфере. Многие люди также страдают от физических и психических проблем со здоровьем одновременно. Интегрированная первичная медицинская помощь обеспечивает получение лечения целостным способом. Людям с соматическими проблемами должна оказываться помощь при психических расстройствах и осуществляться надзор за физическим здоровьем людей, страдающих психическими расстройствами.

Стабильное психологическое состояние каждого гражданина страны имеет важное значение. Поэтому, не пренебрегайте общением с психологами, и пользуйтесь помощью волонтерских сообществ, занимающихся социально-психической помощью, предоставив свои вопросы по этой ссылке – психологическая помощь – главное, не держите в себе переживания, делитесь своими страхами и чувствами с близкими людьми и семьей. Также не забывайте делиться с нашей редакцией своими впечатлениями и предложениями по ссылке команда – команда OBOZREVATEL – нам очень важно знать ваше мнение и ваше психологическое состояние.