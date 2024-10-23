Незаметные враги похудения: 5 пищевых добавок, которые вредят вашей фигуре

Современные переработанные продукты содержат множество добавок, которые могут быть отмечены незнакомыми словами, такими как эмульгаторы, консерванты, искусственные красители и ароматизаторы. Несмотря на то, что многие добавки, такие как консерванты, предназначенные для обеспечения длительной свежести продуктов, у них есть свои недостатки.

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Согласно исследованию Международного журнала фармацевтических наук и исследований, искусственные добавки могут быть связаны с различными заболеваниями – от астмы до рака. Некоторые из них могут даже способствовать постепенному набору веса. Больше об этом пишет eatthis.com.

Пропионат

Тебе Амидор, сертифицированный диетолог, объясняет, что пропионат используется в качестве консерванта для хлеба, сыров и других выпечок. Исследование, опубликованное в Science, показало, что регулярное влияние пропионата на мышей приводит к увеличению их веса.

"Однако не следует полностью демонизировать пищевые добавки, поскольку они помогают снизить риск пищевых инфекций", - отмечает Амидор. Он отмечает, что люди часто не употребляют эти продукты в избыточном количестве. Поэтому важно поддерживать сбалансированное питание и контролировать размер порций.

Бензоат натрия

По словам нутрициолога Лоры Гилстрап, бензоат натрия, являющийся солью бензойной кислоты, может негативно влиять на организм. "Эта добавка подавляет выработку лептина – гормона, который сигнализирует организму о сытости", – объясняет Гилстрап. Бензоат натрия часто присутствует в таких продуктах как газированные напитки, фруктовые соки и соусы.

Выпаренный тростниковый сок

Выпаренный тростниковый сок – это еще один подсластитель, который связывается с ожирением, диабетом и увеличением веса. Гилстрап предостерегает, что, несмотря на свои натуральные источники, этот сахарозаменитель оказывает такое же вредное влияние на организм, как и обычный сахар, способствуя увеличению веса и воспаления. А воспаление, в свою очередь, связано со многими серьезными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания и рак.

"Мы часто думаем, что если снизим потребление жирной и сладкой пищи, то обязательно похудеем. Однако проблема часто заключается не в количестве, а в качестве продуктов, которые мы едим", – подчеркивает Гилстрап. Она рекомендует соблюдать осторожность с обработанными продуктами, которые могут содержать вредные добавки, даже если они позиционируются как "здоровые".

Сукралоза

Диетолог Джеки Ньюджент обращает внимание на сукралозу – непищевой подсластитель, используемый во многих диетических продуктах и напитках. Он может уродовать естественные сигналы организма, отвечающие за аппетит, и в результате повышать чувство голода.

Хотя предыдущие исследования показали, что непищевые подсластители могут помочь похудеть, Ньюджент рекомендует продолжать следить за новыми исследованиями в этой области. В то же время она советует отдавать предпочтение минимальным обработанным натуральным продуктам и делать акцент на растительной пище.

Бисфенол А (BPA)

Бисфенол А (BPA) – это вещество, которое часто обсуждается из-за его возможных негативных последствий для здоровья. Диетолог Лон Бен-Ашер утверждает, что BPA, содержащийся в упаковках консервов и газированных напитков, может быть связан с увеличением веса из-за гормональных изменений.

Чтобы снизить потребление бисфенола А, Бен-Ашер советует ограничить употребление консервированных продуктов или выбирать те бренды, которые не используют BPA.

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