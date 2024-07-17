Нежирное мясо: вся польза для организма человека

Песное мясо содержит относительно мало жира, поэтому считается более здоровым вариантом для сбалансированного питания. Также он является ценным источником необходимых питательных веществ.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он рассказал, почему в свой рацион следует добавить именно такое мясо:

Источник белка

Нежирное мясо содержит белок, который важен для роста, обновления и поддержания различных функций в организме. В свою очередь белки состоят из аминокислот.

Содержание жира

Постное мясо имеет меньше нездоровых насыщенных и трансжиров. В то время как выбор нежирного мяса помогает уменьшить потребление вредных веществ и способствует здоровью сердца.

Питательные вещества

Нежирное мясо содержит гема-железо, которое легко усваивается организмом. Также оно содержит цинк, который необходим для иммунной функции, заживления ран и роста волос и нормального состояния кожи. Более того, нежирное мясо содержит витамины группы В, такие как В3 (ниацин), В6 (пиридоксин) и В12 (кобаламин). В то время как селен является мощным антиоксидантом, он помогает защитить клетки от повреждений и поддерживает функцию щитовидной железы.

Воздействие на мышцы

Постное мясо обеспечивает аминокислоты, необходимые для роста и восстановления мышц. Поэтому включение нежирного мяса в рацион может помочь поддержать здоровье и восстановление мышц.

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