Периодическое голодание: как пропускать два приема пищи и худеть без труда
Среди десятков и сотен способов похудения одной из все более популярных диет является периодическое голодание. Это когда вы едите всю пищу во время маленького окна еды и голодаете остаток дня.
Смысл в том, что вам не нужно отказываться от какой-либо вашей любимой пищи, и вы не должны заставлять себя есть здоровую пищу, которая вам не нравится. Диетологи рассказали подробности о диете с периодической голодовкой для похудения, пишет издание Eat This Not That.
Режим сжигания жира
Подчеркивается, что во время голодания ваше тело будет чаще сжигать жировые запасы, чем было бы, если бы вы ели в течение дня. Ведь когда вы голодаете, ваши уровни инсулина и гликогена (запасы мышечной энергии) падают. В результате ваше тело переходит от сжигания углеводов на сжигание жира. В конце концов, это заставляет ваше тело переходить в режим кето-диеты.
Лучшее регулирование аппетита
Диетологи объясняют, что одним из самых больших преимуществ голодания и перехода в состояние кетоза является его влияние на аппетит. Поскольку голодание снижает уровень грелина (гормона голода), это может помочь тем, кто надеется на похудение, чувствовать себя сытнее и оставаться на правильном пути.
Максимизация секреции пищеварительных гормонов
Во время этой диеты вы также можете синхронизировать свой график еды с циркадным ритмом своего тела: естественным внутренним процессом, регулирующим цикл сна и бодрствования. Это позволяет оптимизировать метаболизм своего организма, помогая ему работать более эффективно. Следовательно, ваше тело может более эффективно использовать пищу в течение дня, чтобы подпитывать деятельность. Помимо потери веса этот метод имеет еще одно преимущество для здоровья: он может помочь снизить риск диабета. Ведь частью циркадного ритма человека является понижение чувствительности к инсулину в течение дня.
Вы не будете есть поздно ночью
И, наконец, еще одно из лучших преимуществ периодического голодания заключается в том, что вы исключаете ночные перекусы. Ведь эта привычка связана с увеличением веса и нарушением естественных метаболических процессов.
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