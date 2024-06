Периодическое голодание: как пропускать два приема пищи и худеть без труда

Среди десятков и сотен способов похудения одной из все более популярных диет является периодическое голодание. Это когда вы едите всю пищу во время маленького окна еды и голодаете остаток дня.

Смысл в том, что вам не нужно отказываться от какой-либо вашей любимой пищи, и вы не должны заставлять себя есть здоровую пищу, которая вам не нравится. Диетологи рассказали подробности о диете с периодической голодовкой для похудения, пишет издание Eat This Not That .

Режим сжигания жира

Подчеркивается, что во время голодания ваше тело будет чаще сжигать жировые запасы, чем было бы, если бы вы ели в течение дня. Ведь когда вы голодаете, ваши уровни инсулина и гликогена (запасы мышечной энергии) падают. В результате ваше тело переходит от сжигания углеводов на сжигание жира. В конце концов, это заставляет ваше тело переходить в режим кето-диеты.

Лучшее регулирование аппетита

Диетологи объясняют, что одним из самых больших преимуществ голодания и перехода в состояние кетоза является его влияние на аппетит. Поскольку голодание снижает уровень грелина (гормона голода), это может помочь тем, кто надеется на похудение, чувствовать себя сытнее и оставаться на правильном пути.

Максимизация секреции пищеварительных гормонов

Во время этой диеты вы также можете синхронизировать свой график еды с циркадным ритмом своего тела: естественным внутренним процессом, регулирующим цикл сна и бодрствования. Это позволяет оптимизировать метаболизм своего организма, помогая ему работать более эффективно. Следовательно, ваше тело может более эффективно использовать пищу в течение дня, чтобы подпитывать деятельность. Помимо потери веса этот метод имеет еще одно преимущество для здоровья: он может помочь снизить риск диабета. Ведь частью циркадного ритма человека является понижение чувствительности к инсулину в течение дня.

Вы не будете есть поздно ночью

И, наконец, еще одно из лучших преимуществ периодического голодания заключается в том, что вы исключаете ночные перекусы. Ведь эта привычка связана с увеличением веса и нарушением естественных метаболических процессов.

