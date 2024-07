Низкокалорийные закуски, которые помогут похудеть: лучшие варианты

Для того чтобы поддерживать организм здоровым и при этом еще и терять лишний вес, стоит обратить внимание на перекусы.

Существует множество вариантов низкокалорийных соединений ингредиентов, которые станут идеальными закусками. О таких комбинациях рассказало издание Eat This Not That.

Индейка с сыром

Выложите кусочек швейцарского сыра на разделочную доску. Сверху уложите кусочек копченой индейки и ложку хумуса или гуакамоле. Заверните и наслаждайтесь.

Пита с хумусом

Смажьте внутреннюю часть лаваша большим количеством хумуса, а сверху выложите нарезанные помидоры, лук и листья салата. Пита из цельной пшеницы может обеспечить 4 г клетчатки и 6 г белка, а хумус может обеспечить 5 г полезных жиров. Перекус ими поможет насытить вас и оставить ощущение сытости до следующего приема пищи.

Кессадилья

Кессадилья, приготовленная с чоризо, сыром чеддер, болгарским перцем, гуакамоле и цельнозерновыми лепешками, станет закуской, насыщенной питательными веществами. Сыр чоризо и чеддер обеспечивают белок (4 г и 6 г), а тортилья и гуакамоле обеспечивают клетчатку (4 г и 2 г). Из всех этих ингредиентов можно получить вкусную и сытную закуску.

Салат "Табуле"

Традиционно этот салат готовится с булгуром, но вы также можете использовать кино, если вам это легче взять. Смешайте нарезанные кубиками помидоры черри, зеленый лук, нарезанный огурец, соль и перец. Смешайте его с оливковым маслом первого отжима и лимонным соком. Некоторые люди даже добавляют измельченную мяту для большего вкуса.

Овсянка быстрого приготовления

Вы можете думать о овсяной каше только как завтрак, но она также может быть здоровой закуской, когда вам нужно что-то легко и быстро приготовить. Вы получите 5 г белка и 4 г клетчатки из овса, 7 г белка из арахисового масла и 4 г полезных жиров из миндаля. Вместе эти питательные вещества создают сытную закуску.

Альтернатива пицце

Эти мини-пиццы с английскими кексами являются более здоровой версией оригинала, поэтому вы можете наслаждаться схожими вкусами, но с большей пользой для здоровья.

Яичный салат

Люди часто считают, что яичный салат нездоров из-за майонеза. Однако в этом яичном салате из карри используется легкий майонез, что значительно сокращает ваши калории. Кроме того, вы получите дополнительное количество белка благодаря яйцам и греческому йогурту, а если вы используете лаваш из цельной пшеницы, вы также можете получить несколько граммов клетчатки.

Гуакамоле с чипсами

Просто возьмите немного своего любимого гуакамоле, купленного в магазине, или приготовьте его самостоятельно, размяв авокадо, сок лайма, кинзу, помидоры и соль. Наслаждайтесь своими любимыми чипсами.

Авокадо (основной ингредиент гуакамоле) – очень полезная пища для перекуса. В порции авокадо вы получите 3 г клетчатки и 7 грамм полезных жиров, которые помогут вам почувствовать сытость после перекуса.

Огуречные челноки

Эти огуречные челноки готовятся с огурцами, сливочным сыром и беконом. Сочетание этих ароматных ингредиентов обеспечивает 6 граммов белка и 2 г клетчатки всего за 181 калорию. Благодаря сочетанию клетчатки и белка вы можете чувствовать себя более сытными, сохраняя при этом низкую калорийность перекусов.

Финики в беконе

Финики, фаршированные голубым сыром, и завернутые в бекон, станут очень сытным перекусом. Бекон даст вам 3 грамма белка на порцию, а голубой сыр также обеспечит примерно 3 грамма, так что вы можете увеличить потребление белка и удовлетворить свою тягу всего за 220 калорий.

