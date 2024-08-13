Ночной шум: как он влияет на качественный сон и чем угрожает здоровью

Факт остается фактом: полноценный сон является ключевым элементом здоровой жизни. Если вам не удается регулярно высыпаться, это может привести к многочисленным негативным последствиям для здоровья, таким как ослабление иммунитета, набор веса, повышенный риск сердечных заболеваний, онкологических заболеваний и даже преждевременной смерти.

Даже если вы соблюдаете все правила здорового сна: занимаетесь физической активностью, едите здоровую пищу, контролируете потребление кофеина, используете спальню только по назначению и выключаете устройства заранее, есть еще один фактор, о котором вы даже не догадываетесь, но он может негативно повлиять на ваш сон. И это ночной шум. Самая большая проблема состоит в том, что шум может нарушать ваш сон, даже не разбудив вас, пишет eatthis.com.

Этот вопрос поднимается в новом отчете, опубликованном Healthy Hearing. Там упоминаются предварительные исследования, проведенные Всемирной организацией здравоохранения, связывающие шум с сердечными приступами.

По словам доктора Матиаса Баснера, профессора сна и хронобиологии, влияние шума на нарушение сна считается одним из самых вредных эффектов шумового загрязнения окружающей среды. Так что даже когда вы спите, ваши уши продолжают работать.

Излишний шум влияет на все фазы сна.

Когда вы ложитесь спать, ваше тело проходит четыре фазы сна. Первая и вторая фазы – это легкий сон, третья – это медленный глубокий сон, а четвертая – быстрый сон. Согласно данным Healthy Hearing, шум может "удлинить" первую фазу сна, сокращая при этом третью и четвертую. Это отрицательно сказывается на качестве вашего сна.

"Шум также может активировать в вашем теле тревожные сигналы, такие как выброс адреналина и кортизола. Ваш пульс и АД тогда повысится. Это происходит, даже если вы не просыпаетесь. Следовательно, ваше тело охраняет вас, пока вы отдыхаете", – говорится в отчете.

Каким шумным может быть шум?

Согласно исследованию, опубликованному в Annals of Internal Medicine, даже шум на уровне 40 децибелов может существенно влиять на мозговую активность во время легких фаз сна. Для сравнения, ученые из Университета Пердью отмечают, что 40 децибелов – это примерно уровень звука пения пения.

В ходе исследования ученые заполняли комнаты 10-секундными отрезками шума, такими как разговоры, звонки, слив воды, звуковые сигналы, движение дверей, пейджинг, лязг тележки для белья и грохот вертолета.

"На записях ЭЭГ мозговые волны добровольцев показывали незначительные колебания во время засыпания, а затем неравномерные, похожие на активность во время бодрствования, когда воспроизводились эти шумовые клипы", – пишет Scientific American.

Следует ли использовать шумовые машины?

Звуковые машины, создающие статический белый шум, менее эффективны, чем генерирующие розовый шум, предполагает Healthy Hearing. "Розовый шум – это шелест листвы, непрерывный дождь, ветер и сердцебиение", – говорится в отчете.

Исследование 2017 года, опубликованное в журнале Frontiers in Human Neuroscience, показало, что розовый шум особенно эффективен для укрепления гибернации у пожилых людей и улучшает функцию памяти.

Стоит ли использовать беруши?

Если вы житель города или живете в шумном районе, беруши могут помочь снизить уровень нежелательного шума и улучшить качество вашего сна.

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