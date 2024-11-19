Новое открытие: странные сны могут делать вас умнее

Задумывались ли вы, почему вам снятся странные и сюрреалистические сны, остающиеся в памяти надолго? Оказывается, такие сновидения – это не просто игра вашего воображения, а важный процесс работы мозга.

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Новое исследование показало, что яркие и хаотические сны могут помогать вашему мозгу лучше усваивать информацию и работать более эффективно. Больше об этом пишет eatthis.com.

Могут ли странные сны свидетельствовать о росте интеллекта?

Новое исследование, опубликованное в журнале Cell Press, показывает, что необыкновенные сны могут иметь глубочайший смысл. Автор исследования Эрик Хоэл, доктор философии и нейробиолог из Университета Тафтса, объясняет, что сновидения, выходящие за пределы обычного, могут помогать мозгу лучше обрабатывать информацию.

По мнению Хоэла, в процессе сна можно выделить две ключевые фазы: одна из них – это сон без сновидений, во время которого спинномозговая жидкость очищает мозг от токсинов, а другая – это сновидения, играющие роль в повышении продуктивности и обучении.

Простыми словами, во время странных сновидений мозг использует галлюцинации, чтобы тренировать свои когнитивные и перцептивные способности. Это помогает ему лучше решать задачу, когда вы бодрствуете. Как утверждает Хоэл, ваш мозг прибегает к этим снам, чтобы лучше усваивать новую информацию и улучшать свои навыки.

Роль искусственного интеллекта в изучении мозга

В своем исследовании Хоэл обращает внимание на то, что многие нейробиологи в настоящее время используют системы искусственного интеллекта (ИИ) для более глубокого понимания человеческого мозга.

"В последнее десятилетие стало очевидным, что многие принципы нейронауки могут быть усвоены из глубинных нейронных сетей (DNN), которые предлагают другую модель обучения, чем традиционные компьютерные алгоритмы", – отмечает Хоэл. Эти DNN обладают свойствами, подобными человеческому мозгу, в частности способностью к формированию паттернов и визуальных иллюзий.

Когда такие нейросети начинают слишком детально изучать определенные данные, они рискуют "переоборудоваться", то есть чрезмерно упрощать анализ, что может привести к ложным выводам в будущем. Чтобы избежать этого, ученые вводят в данные случайность, помогающую системам лучше учиться. По словам Хоэла, наш мозг использует аналогичный подход. Странные сны – это своеобразный хаос, помогающий мозгу избегать переобучения.

"Наш мозг настолько хорошо адаптируется к реальности, что есть риск чрезмерно подстроиться под окружающую среду. Мечты служат защитой от этого, не позволяя вам слишком привязаться к определенным моделям и восприятию мира", – отмечает Хоэл.

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