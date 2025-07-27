Нужно две дозы в год: в ЕС согласовали применение инъекционного препарата для профилактики ВИЧ

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало одобрить использование ленакапавира для профилактики ВИЧ. Исследователи считают, что этот инъекционный препарат, который нужно вводить дважды в год, почти на 100% эффективный в предотвращении передачи вируса иммунодефицита человека.

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Регулятор ЕС подтвердил результативность такой профилактики. В EMA отметили, что ленакапавир, который производится американской компанией Gilead Sciences и продается в Европе под торговой маркой Yeztugo, "высокоэффективен" и "представляет значительный интерес для общественного здравоохранения", передает Associated Press.

После того, как Европейская комиссия примет рекомендации регулятора, разрешение вступит в силу во всех 27 странах ЕС, а также в Исландии, Норвегии и Лихтенштейне.

Ленакапавир в сочетании с другими лекарствами уже используется для лечения пациентов с ВИЧ. В июне 2025 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило его и для профилактики заражения.

Препарат "может изменить траекторию эпидемии ВИЧ", если будет доступным для всех, кто в нем нуждается, заявила исполнительная директор Агентства ООН по СПИДу Винни Бьянима.

Критики неоднократно высказывали опасения на счет высокой цены ленакапавира (ожидаемая стоимость курса – от 25 000 долларов в год).

Фармацевтическая компания Gilead Sciences обещала, что препарат-дженерик будет продаваться по дешевой цене в 120 бедных странах с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ: в основном в Африке, Юго-Восточной Азии, странах Карибского бассейна. Однако в этот список не вошла почти вся Латинская Америка, где показатели заболеваемости намного ниже, но все равно растут (отметим, что дженерики полностью копируют формулу оригинала, отличается только состав вспомогательных веществ).

Преимуществом ленакапавира является длительный ефект (полгода от одной дозы) его действия. Ведь существуют и другие лекарства, предназначенные для профилактики ВИЧ, однако это таблетки для ежедневного приема и инъекционный препарат каботегравир, который вводят каждые два месяца.

По данным ЮНЭЙДС, в прошлом году во всем мире от СПИДа умерло около 630 000 человек. Общее количество ВИЧ-инфицированных оценивается в более чем 40 миллионов.

Как ранее писал OBOZ.UA, ученые из Австралии впервые нашли способ, как сделать вирус ВИЧ видимым внутри Т-лейкоцитов CD4+. Эксперты надеются, что это станет шагом вперед в изобретении эффективного лечения вируса иммунодефицита человека.

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