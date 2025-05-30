Обезжиренный, 5% или 9%: какой творог наиболее полезен и почему
Творог способствует укреплению здоровья и улучшению физической формы, он богат животными белками, содержащими полный спектр аминокислот, необходимых для роста мышц. Кроме того, в составе сыра есть углеводы, которые обеспечивают энергией, а также железо, кальций, фосфор и другие важные витамины и микроэлементы.
Выбор между обезжиренным, 5% или 9% творогом зависит от ваших целей – похудения, поддержания здоровья или наращивания мышечной массы. OBOZ.UA сравнил каждый из вариантов и сделал выводы о том, какой творог является наиболее полезным.
Обезжиренный творог (0-1%)
Главным преимуществом является низкая калорийность, что идеально для худеющих, а также высокое содержание белка (примерно столько же, как в более жирных видах). Также в нем минимум жира (менее 1 г на 100 г).
Среди недостатков: меньше жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), которые лучше усваиваются с небольшим количеством жира. Он может быть менее сытным и не таким вкусным.
Сыр 5% жирности
Преимущества – золотая середина между калорийностью и пользой, достаточно жира для усвоения жирорастворимых витаминов, и мягкий вкус, при этом он достаточно сытный.
Недостатки – больше калорий, чем в обезжиренном (примерно 120-140 ккал на 100 г).
Сыр 9% жирности
Преимущества: наиболее насыщенный вкус и лучший источник энергии (для спортсменов, детей, людей с повышенной потребностью в калориях). Также оптимальный баланс белка, жира и вкуса.
Недостатки: более высокая калорийность (около 160-180 ккал на 100 г), продукт может не подходить тем, кто придерживается диеты или имеет проблемы с сердцем или уровнем холестерина.
Какой творог самый полезный
Для большинства людей оптимальным вариантом будет 5% творог – он содержит не много жира для лучшего усвоения витаминов и имеет хорошую пищевую ценность.
Но, если вы худеете или на диете стоит выбрать обезжиренный. Детям, спортсменам, или при дефиците веса – лучше 9%.
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