Обязательно добавьте в рацион: что ценного в личи

Личи – субтропический плод, который считается очень питательным и полезным для здоровья человека. В частности, этот фрукт низкокалорийный.

Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что личи могут обеспечить организм человека витаминами С, В6 и медью.

Польза потребления личи:

Содержимое антиоксидантов

Личи наполнены растительными соединениями, положительно влияющими на общее состояние здоровья. Речь идет о защите от повреждения клеток и регуляции воспаления. Фрукт содержит разные антиоксиданты, а именно витамин С, полисахариды и полифенольные соединения. В результате личи могут помочь снизить ряд распространенных заболеваний, в том числе и несколько видов рака.

Витамин С считается мощным антиоксидантом. Люди, больше потребляющие этот витамин, имеют более низкий риск развития определенных видов рака и нейродегенеративных заболеваний.

Витамин помогает уменьшить окислительное повреждение клеток и защищает ткани от вредных соединений, которые могли бы привести к заболеванию. В частности, окислительное повреждение может возникнуть тогда, когда в организме слишком много свободных радикалов и недостаточно антиоксидантов.

Воздействие на здоровье сердца

Личи содержат питательные вещества, поддерживающие здоровье сердца, а именно витамин С, калий и клетчатку. Потребление витамина С связано с улучшением факторов риска сердечных заболеваний, таких как высокое кровяное давление.

Клетчатка помогает поддерживать здоровый уровень холестерина, тогда как калий играет решающую роль в регуляции давления.

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