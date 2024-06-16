Очень полезны для здоровья: 5 продуктов, на которые следует обратить внимание
В постоянно меняющемся мире питания нас постоянно засыпают новыми суперпродуктами, которые обещают чрезвычайные преимущества для здоровья. Однако мы часто забываем о проверенных альтернативах, прошедших испытание временем. Eatthis рассказал, что они не только пользуются исключительной пользой для здоровья, но и доступны по цене.
1. Миндаль
Миндаль, считающийся суперпродуктом, давно известен своими отличными свойствами для здоровья. Он содержит много витамина Е и витамина С. Насыщенный витамином Е, мощным антиоксидантом, борющимся со свободными радикалами, миндаль является отличным перекусом или дополнением к полосе, обеспечивая устойчивую энергию благодаря своим полезным жирам.
2. Ежевика
Ежевика не только чрезвычайно вкусна, но и невероятно питательна. Благодаря высокому содержанию витамина С, который повышает иммунитет, ежевика помогает предотвратить простуду и способствует заживлению ран благодаря высокому содержанию витамина К, который способствует свертыванию крови.
3. Треска
Когда речь заходит о суперпродуктах из морепродуктов, треска оказывается в центре внимания благодаря своему великолепному вкусу и поразительному питательному профилю. Богатая белок, она способствует поддержанию мышечной массы и потере жира. Кроме того, она является богатым источником фосфора, укрепляющего кости и зубы, а также витамина B12, придающего энергию.
4. Фундук
Фундук предлагает больше, чем просто отличный вкус. Насыщенный фолиевой кислотой, витамином Е и медью, он способствует здоровью кожи, костей и зубов.
5. Семена льна
Размер не определяет пользу, и это справедливо для семян льна. Они богаты такими питательными веществами, как клетчатка, витамин B1, магний и полезные для сердца омега-3 жирные кислоты. Добавляйте их к рецептам или смешивайте с любимыми полосами, чтобы легко получить питательную добавку.
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