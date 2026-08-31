Один продукт на ужин может улучшить сон: что стоит включить в рацион

Полноценный сон имеет большое значение для здоровья, самочувствия и восстановления организма. На его качество могут влиять не только привычки перед сном, но и продукты, которые мы выбираем на ужин.

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Некоторые продукты способны помочь организму быстрее расслабиться и подготовиться к ночному отдыху. Эксперты рассказали express.co, какой обычный продукт может стать полезным дополнением к вечернему рациону для лучшего сна.

Некоторые продукты и напитки могут ухудшать ночной отдых. Например, кофе, выпитый во второй половине дня, может мешать засыпанию, особенно людям, чувствительным к кофеину. Тяжелая пища также иногда вызывает дискомфорт ночью, а слишком обильный ужин непосредственно перед сном может негативно влиять на естественный режим организма.

В то же время некоторые продукты могут, напротив, способствовать лучшему отдыху. Поэтому прежде чем тратить деньги на различные добавки, в частности с магнием или валерианой, стоит пересмотреть свой привычный рацион.

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Эксперт по питанию Линн Мерфи отметила, что один обычный продукт может значительно улучшить качество вашего сна.

"Большинство людей не осознают, что то, что они едят, напрямую влияет на то, насколько хорошо они спят", – сказала она.

По словам эксперта, решение проблемы плохого сна может быть среди продуктов, которые уже есть дома. В частности, речь идет о белом рисе.

Коричневый рис часто считают более полезным выбором, однако белый рис имеет высокий гликемический индекс. Это означает, что организм относительно быстро его переваривает и усваивает.

Высокий гликемический индекс может вызывать быстрое повышение уровня сахара в крови. В то же время быстрое переваривание риса, по некоторым данным, может способствовать сокращению времени, необходимого для засыпания.

На ужин белый рис можно сочетать с листовыми зелеными овощами. Шпинат, капуста кале и брокколи содержат магний, который также играет важную роль в процессах, связанных со сном.

Этот минерал содержится не только в зеленых овощах, но и в бобовых, орехах и цельнозерновых продуктах. Магний участвует в поддержании выработки мелатонина – гормона, который помогает регулировать цикл сна и способствует появлению сонливости.

Однако даже полезный ужин не должен быть слишком поздним. Прием пищи незадолго до сна может вызывать дискомфорт и мешать полноценному ночному отдыху.

Линн рекомендует ужинать как минимум за три часа до сна, чтобы у организма было достаточно времени на переваривание пищи.

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