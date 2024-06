Ограниченное использование мышц: изменение самочувствия и риски для здоровья

Использование мышц во время регулярных физических упражнений, способствует поддержанию силы, гибкости и общего здоровья организма. Однако, если не использовать мышцы и вести малоподвижный образ жизни, они начнут атрофироваться, что приведет к потере силы, снижению метаболизма и ухудшению подвижности.

Кроме того, если перестать поднимать тяжести и двигаться, это также может повысить риск развития хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и остеопороз. В Eat This, Not That! поделились, что может стать с мышцами и телом, если избегать физической активности и как это предотвратить.

Потеря мышечной массы

Потерю силы можно почувствовать уже после одной недели застоя, а потерю мышечной массы - после трех недель. Это касается как мужчин, так и женщин. Кроме того, согласно исследованию от Майкла Р. Дешенса, профессора кинезиологии и наук о здоровье, женщины теряют до 29% своей силы, тогда как мужчины - только 16%.

Потеря плотности костей

Несколько недель без силовых тренировок снижают плотность костной ткани, поскольку кости, как и мышцы, реагируют на нагрузку. Без регулярных тренировок с отягощениями, кости становятся менее плотными, что особенно критично после 30 лет, когда люди начинают естественным образом терять костную массу. Если не начать действовать вовремя, застой может повысить риск остеопороза и переломов.

Изменения в метаболизме

Изменение мышечной массы из-за прекращения поднятия тяжестей может замедлить метаболизм, поскольку мышцы требуют много энергии для своей работы. Потеря мышечной массы уменьшает использование кислорода и калорий, что замедляет метаболизм. Кроме того, стоит учитывать, если ваш метаболизм замедляется, но вы продолжаете есть столько же, сколько раньше, это может привести к набору веса в виде жира.

Риск появления диабета

Мышцы играют важную роль в хранении глюкозы, которая необходима для функционирования организма. Мышечная масса является самой большой средой для глюкозы, тогда как печень имеет гораздо меньшие ее запасы. Потеря мышечной массы заставляет тело больше зависеть от глюкозы, хранящейся в печени, а это в свою очередь может усложнить контроль уровня глюкозы в крови и привести к диабету 2 типа. Именно наращивание мышечной массы через силовые тренировки снижает риск развития диабета.

Противодействие

Не нужно постоянно поднимать вес, чтобы избежать негативных эффектов от застоя. Майкл Р. Дешенс отмечает, что тело имеет мышечную "память", которая облегчает восстановление мышц после перерыва. Вы можете взять перерыв до 3-х недель и быстро восстановить мышечную массу при возвращении к тренировкам. Для поддержания достигнутой мышечной массы достаточно одной тренировки в неделю. Поэтому не волнуйтесь, если придется отложить занятия.

