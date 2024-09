Огурец: сколько калорий в этом овоще

Огурцы - это отличный низкокалорийный выбор для салатов, бутербродов или закусок. Этот овощ увлажняет организм, содержит антиоксиданты, витамины и минералы, улучшающие пищеварение и здоровье кожи.

Независимо от цели, похудения или увеличения питательных веществ, огурцы - это разумный выбор. В чем заключается их польза, какова калорийность огурца и как включить этот овощ в рацион, рассказали в Eat This, Not That.

Сколько калорий в огурце?

Огурцы - это идеальная закуска для тех, кто худеет. Они очень низкокалорийные и содержат всего 15 калорий на 100 граммов благодаря высокому содержанию воды (примерно 96%). Это делает их отличным выбором для дополнения к еде или закусок.

Как огурцы помогают худеть?

Огурцы с низким содержанием калорий и высоким содержанием воды, помогают снижать вес, создавая ощущение сытости без дополнительных калорий. Благодаря 1 грамму клетчатки на 100 граммов, огурцы помогают контролировать аппетит и уменьшить общее потребление калорий.ї

Как употреблять огурцы, чтобы ускорить похудение:

Сочетайте огурцы с белковыми соусами

Сочетайте огурцы с высокобелковыми соусами, такими как: цацики или хумус, для сытной закуски. Хрустящие огурцы и белковые соусы обеспечат разнообразие и насыщение. Для быстрого варианта смешайте греческий йогурт с приправами, чтобы получить вкусный соус. Это поможет добавить питательных веществ в ваш рацион.

Употребляйте огурцы в салатах

Огурцы добавляют свежесть и хрусткость любому салату, повышая его гидратацию и питательность. Они идеально подходят для классических салатов или более авантюрных вариантов, помогая сохранить низкий уровень калорий. Кроме того, включение огурцов в салаты может значительно увеличить объем и пользу вашего обеда.

Перекусывайте во время приготовления

Держите под рукой миску с ломтиками огурца во время приготовления пищи. Это поможет избежать соблазна съесть менее здоровые закуски. Кроме того, огурцы увлажняют и обеспечивают хруст, помогая контролировать голод.

