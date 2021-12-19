Конечно же, друзья, это не первый случай в Украине, а первый обнаруженный. Это нормально. Уже инфицированных этим вариантом немало, вариант действительно заметней, чем Дельта, ускользает от антител, полученных как после естественного течения заболевания, так и после вакцинации, болезнь развивается и на фоне высоких их титров. Дебют заболевания может сопровождаться высокой температурой, в т.ч. фебрильной, но в целом болезнь менее агрессивная, по крайней мере – пока. Тем не менее, рекомендации от клиницистов прежние: ранняя противовирусная терапия, с первых дней постановки диагноза, особенно группам риска. Не дожидаясь поражения лёгких. И тогда все будет хорошо.

На сегодняшний день ситуация развивается таким образом, что, снижая свою агрессивность, новые варианты компенсируют эту уступку облегченными механизмами передачи. В природе и в естественном инфекционном процессе все построено на компромиссах как наиболее взаимовыгодном способе взаимного сосуществования. У нас с вами и с ними - одна Земля… так и хочется сказать политикам - учитесь …)

А вы, друзья, берегите себя и ничего не бойтесь! …

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Хороших выходных!

P.S. Позвонил пациент, сказал, что наши эпидемиологи с ним уже плотно работают, ведут расследование. Значит, не все у нас потеряно в этом плане, но здесь, к сожалению, надо сказать спасибо ковиду. Жаль, что понимание этого к вершителям наших судеб приходит только такой страшной ценой.