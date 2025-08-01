Опасная ночная привычка: как бессознательное пробуждение удваивает риск смерти у женщин

Многие люди даже не подозревают, что могут просыпаться ночью несколько раз, не помня об этом. Это явление, которое называют бессознательным бодрствованием, может иметь серьезные последствия для здоровья, особенно для женщин.

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Новое исследование показывает, что такой тип нарушения сна связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Издание eatthis.com рассказывает, почему возникает бессознательное пробуждение во время сна, как его распознать и что можно сделать, чтобы уменьшить риски.

"Эти реакции возникают спонтанно и являются частью защитного механизма организма в ответ на угрожающие факторы, например, шум или трудности с дыханием", – говорится в исследовании, опубликованном в The European Heart Journal. К факторам, которые могут вызвать ночное возбуждение, относятся также свет, боль, травмы, движения тела и изменения температуры.

Ученые обнаружили прямую связь между такими непроизвольными пробуждениями и повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых болезней, а также общей смертности. Особенно опасным этот феномен оказался для женщин.

Что вызывает ночные пробуждения?

Одной из самых распространенных причин, по словам Доминика Линца, доктора философии и доцента кардиологии из медицинского центра Маастрихтского университета (Нидерланды), является обструктивное апноэ сна. Это состояние, когда дыхание временно останавливается, и организм вынужден пробудиться, чтобы изменить положение тела и восстановить проходимость дыхательных путей.

Другая причина – внешний шум в ночное время, например, гул самолетов или уличного транспорта. Такой "шумовой фон" может вызвать нарушение сна даже без нашего осознания.

Как понять, что вы просыпались ночью, даже если не помните этого?

Основным свидетельством ночного возбуждения является усталость утром. "В зависимости от интенсивности пробуждения, человек может почувствовать окружающую среду, но часто этого не осознает. Как правило, фрагментированный сон вызывает усталость и чувство истощения утром, даже если вы не помните самих моментов пробуждения", – объясняет Линц.

Почему это особенно опасно для женщин?

Хотя исследование охватывало около 8000 участников обоих полов, результаты показали, что женщины значительно больше страдают от последствий бессознательных пробуждений. Согласно выводам, те женщины, которые чаще всего и дольше всего переживали ночные возбуждения, имели почти вдвое больший риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний в течение 6-11 лет, чем общая женская популяция.

Для мужчин такая связь была значительно менее выраженной, указано в результатах.

Что с этим делать и как уменьшить риски?

Даже если у вас нет диагностированного апноэ сна, исследователи подчеркивают: тишина ночью имеет огромное значение для здоровья. Отчет Всемирной организации здравоохранения показывает, что шум вызывает один из 50 сердечных приступов в Европе. Более того, он массово вредит нашему сну.

"Нарушение сна составляет более половины негативного воздействия шума, не учитывая еще и фактор раздражения", – объясняет Матиас Баснер, доктор медицинских наук, профессор сна и хронобиологии из Пенсильванского университета.

По его словам, влияние шума на сон является одним из самых опасных последствий для окружающей среды.

Что поможет улучшить качество сна?

Кроме обеспечения тишины, эксперты советуют использовать розовый шум, а не белый. Белый шум – это звуковая "статическая" масса, тогда как розовый напоминает успокаивающие природные звуки: шум дождя, прибоя или сердцебиения. Именно розовый шум, как доказало исследование 2017 года в журнале Frontiers in Human Neuroscience, способствует более глубокому сну и улучшению памяти, особенно у пожилых людей. Еще один простой способ – пользоваться берушами.

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