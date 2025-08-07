Опасно для печени: как привычные перекусы вредят вашему организму

Печень выполняет сотни жизненно важных функций и является одним из важнейших органов в организме человека. Она фильтрует токсины, помогает переваривать пищу и поддерживает здоровое кровообращение.

Однако наши пищевые привычки могут либо поддерживать её, либо, наоборот, наносить вред. Издание eatthis.com рассказывает, какой пищи стоит избегать, чтобы сохранить здоровье печени, и что именно следует включить в свой рацион.

Заботиться о печени означает изменить многие аспекты образа жизни: ограничить или полностью отказаться от алкоголя, бросить курить, наладить рацион. Американский фонд печени подчеркивает: не менее важно большое количество клетчатки в ежедневном меню. Рацион, наполненный питательными веществами, действительно помогает защитить печень. Однако новые исследования подчеркивают: чрезвычайно важно минимизировать употребление ультраобработанных продуктов.

Как ультраобработанная пища угрожает печени?

Ультраобработанные продукты – это такие категории пищи, как фастфуд, газированные напитки, сладости, готовая выпечка и снеки. По информации из British Medical Journal, их чрезмерное потребление связано с рядом проблем: повышенным давлением, высоким уровнем холестерина, риском сердечно-сосудистых болезней.

Недавно ученые обнаружили еще одну угрозу: эти продукты могут провоцировать неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП) – состояние, при котором в органе накапливается избыток жира. Как сообщает International Journal of Epidemiology, чрезмерное потребление ультраобработанной пищи значительно увеличивает риск развития этого заболевания.

Причина в том, что НАЖБП часто вызвана избытком триглицеридов (жиров) в крови. А значит, употребление большого количества рафинированных углеводов, насыщенных жиров и добавленного сахара – всех компонентов, типичных для ультраобработанных продуктов – создает благоприятные условия для этого заболевания.

Дополнительно, в журнале Liver International были опубликованы результаты исследования, которое показало: употребление таких продуктов увеличивает вероятность развития метаболического синдрома даже у людей без хронических болезней. Особенно опасна ситуация у тех, у кого уже диагностирована НАЖБП – в таких случаях ультраобработанная пища может привести к стеатогепатиту, воспалительному поражению печени, что считается тяжелым осложнением.

На что стоит заменить вредные продукты?

Чтобы защитить печень, важно не только сократить употребление вредных продуктов, но и знать, чем именно их заменить. В этом поможет так называемая средиземноморская диета, эффективность которой неоднократно подтверждали исследователи.

Так, в American Journal of Gastroenterology говорится о том, что последовательное соблюдение средиземноморского стиля питания снижает риск развития НАЖБП. Другие исследования подтверждают: такая диета поддерживает нормальную работу печени и помогает уменьшить риски, связанные с ожирением, сахарным диабетом 2 типа и болезнями сердца.

Чтобы придерживаться этой системы питания, следует регулярно употреблять:

Овощи и фрукты – как источник антиоксидантов и клетчатки.

Цельнозерновые продукты – в частности овсянку, бурый рис, киноа.

Оливковое масло – как основной источник жиров.

Жирную рыбу – например, лосось, скумбрию или сардины, которые богаты омега-3.

И в то же время следует резко ограничить потребление таких продуктов, как сладости, белый хлеб, кондитерские изделия, чипсы и другие источники обработанных углеводов и сахара.

