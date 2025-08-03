Завтрак с риском: привычные продукты, которые могут вредить здоровью женщин

Рак яичников является одним из самых опасных онкологических заболеваний среди женщин, поскольку его часто обнаруживают на поздних стадиях. Новое масштабное исследование проливает свет на продукты и факторы образа жизни, которые могут повышать риск развития этой болезни.

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Ученые установили потенциальную связь между ежедневными привычками – такими как потребление кофе и яиц – и повышенной вероятностью возникновения рака яичников. Издание eatthis.com рассмотрело результаты исследования, которое охватило более 200 научных работ.

К проведению этого масштабного анализа присоединились специалисты из Иранского университета медицинских наук, Имперского колледжа Лондона (Великобритания) и Университета Ниписсинг (Канада). Они изучили данные из 226 исследований, посвященных раку яичников, которые были опубликованы до января 2020 года. Результаты их работы появились в журнале Journal of Ovarian Research.

Ученые объясняют: "После рака шейки матки и тела матки, рак яичников является третьим по распространенности гинекологическим онкологическим заболеванием. Часто его обнаруживают уже на поздних стадиях, когда он успевает распространиться на органы брюшной полости и таза". Они подчеркнули, что идентификация важнейших факторов риска может помочь в создании эффективной профилактики.

В научном обзоре авторы указали ряд факторов, которые могут способствовать развитию этого вида рака.

Генетические причины: рак яичников может передаваться по наследству

Прежде всего, исследователи обратили внимание на две генетические мутации, которые могут передаваться в семьях по женской линии. Речь идет о вариантах MTHFR C677T и FokI rs2228570 – специфические изменения в ДНК, которые могут влиять на развитие болезни.

Эти названия могут показаться сложными, но если вы проходите генетическое тестирование с целью выявления онкологических рисков, медицинские специалисты обязательно проверят наличие именно этих мутаций.

Медицинские вмешательства, которые могут повлиять на риск

В некоторых научных работах выявлена связь между повышенной вероятностью развития рака яичников и определенными медицинскими процедурами. В частности, речь идет о гормональной терапии (эстроген и прогестерон), а также гистерэктомии – хирургическое удаление матки.

Другие болезни, повышающие риск

Авторы исследования отметили: "Некоторые заболевания – в частности диабет, эндометриоз и синдром поликистозных яичников, а также несколько генетических полиморфизмов – существенно повышают риск развития рака яичников".

Образ жизни также имеет значение

Факторы повседневной жизни тоже могут влиять на возникновение болезни. Исследователи отметили, что такие явления, как избыточная масса тела, ожирение, курение, существенно повышают вероятность появления опухолей яичников.

Какие продукты могут быть опасными?

В перечне пищевых факторов, связанных с повышенным риском рака яичников, оказались кофе, яйца, алкоголь и потребление большого количества жиров. Ученые отметили, что эти продукты способны "существенно влиять на вероятность развития рака яичников".

Важное предостережение

Несмотря на значительное количество проанализированных исследований, стоит помнить: каждый конкретный фактор рассматривался только в двух-четырех научных работах. То есть, хотя общий обзор кажется основательным, делать однозначные выводы о прямой причинно-следственной связи пока рано.

Что делать?

Если вы хотите узнать больше о собственных рисках развития рака, обязательно обратитесь к своему врачу. Консультация со специалистом поможет оценить ситуацию индивидуально и, при необходимости, принять профилактические меры.

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