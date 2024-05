Опасное вещество, содержащееся в консервах: исследования установили возможные риски для здоровья

Консервные банки с едой, имеющие длительный срок годности - это привычный и практичный продукт, который не один десяток лет является популярным на рынке. Однако, вместе с практичностью, такой способ хранения пищи может представлять определенную опасность для здоровья человека, из-за содержания химического соединения бисфенола А, более известного как BPA.

Бисфенол А (BPA) используется для производства поликарбонатных пластиков и эпоксидных смол, которые широко применяется в изготовлении бутылок для напитков, контейнеров для еды, металлических банок, медицинских устройствах и многих других изделиях. Почему этот компонент может представлять опасность для здоровья, рассказали в Eat This Not That.

В недавних исследованиях установлено, что бисфенол А может иметь долгосрочные последствия для здоровья человека, в частности, вызвать гормональные нарушения и проблемы с репродуктивной системой. Известно, что это химическое соединение является эндокринным разрушителем, влияние которого связывают с аномалиями плода, болезнями сердца, ожирением, диабетом и даже раком.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of JAMA Network Open, повышенный уровень BPA в организме связан с большей вероятностью смерти в течение 10 лет. Таким образом, люди, имевшие самый высокий уровень BPA в организме, имели существенный риск летальных исходов на уровне 49%.

Найти бисфенол А можно во многих повседневных продуктах, включая пластиковые бутылки, детали автомобилей и даже в детских игрушках. Однако, основными источниками его попадания в организм являются пища и напитки, грязь на внутренней поверхности алюминиевых банок, а также при контакте с термопапером, который используется для печати чеков.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как получать больше питательных веществ в рационе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.