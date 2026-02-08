Опасны для малышей: перезрелые бананы содержат более 7 г алкоголя на килограмм

Спелость фруктов может влиять на организм значительно больше, чем кажется на первый взгляд. Обычный банан в процессе созревания меняет не только цвет и вкус, но и свой химический состав.

Некоторые из этих изменений особенно важны для детского питания и людей с чувствительным здоровьем. Специалисты объясняют tageblatt.de, почему стоит обращать внимание на оттенок кожуры перед тем, как положить плод в корзину или дать его ребенку.

Почему потемневшие бананы могут быть вредными для малышей?

Банановая кожура с коричневыми пятнами свидетельствует не только о зрелости. Она также указывает на изменения питательного состава и появление алкоголя, образующегося естественным путем. Именно поэтому состояние плода имеет значение для здоровья – особенно ребенка.

Сначала на кожуре видны лишь единичные темные точки, но со временем банан может быстро стать полностью бурым. Некоторые воспринимают это спокойно и считают, что для детского пюре такой фрукт вполне подходит.

Когда банан переходит от желтого к коричневому цвету, в нем активизируется естественное брожение. В результате образуется алкоголь, и его количество растет вместе с продолжительностью созревания. Баварское государственное управление здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (LGL) исследовало содержание алкоголя в бананах на разных этапах спелости.

Перезрелые плоды могут содержать более 7 граммов алкоголя на килограмм. Зеленые бананы алкоголя не имеют. Желтые спелые плоды иногда его содержат, но в небольшом количестве – до 1,4 г/кг. Зато полностью коричневые, мягкие и непривлекательные бананы содержат алкоголь всегда. "Самое высокое измеренное здесь значение составляло 7,37 грамма на килограмм. Дети, а также люди, желающие воздержаться от алкоголя, должны избегать перезрелых бананов", – сообщает LGL.

Впрочем, эксперты по вопросам защиты прав потребителей добавляют важную деталь: во время термической обработки алкоголь испаряется. Поэтому сильно спелые бананы можно использовать в выпечке – например, для бананового хлеба, маффинов или блинов.

Цвет банана и польза для организма

Степень зрелости влияет и на питательные свойства. По информации потребительских консультационных центров, зеленые бананы богаты резистентным крахмалом. Он не расщепляется в тонком кишечнике и действует подобно клетчатке. "Это может способствовать здоровью кишечника и замедлять повышение уровня сахара в крови", – говорит специалист по питанию Даниэла Крель.

В процессе созревания этот крахмал под действием ферментов превращается в сахара. Именно поэтому желтые бананы имеют более сладкий вкус и дают быстрый источник энергии.

