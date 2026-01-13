Зеленый, желтый или с пятнами: какой банан на самом деле самый полезный

Бананы – один из самых популярных продуктов в ежедневном рационе, но их польза зависит не только от количества, но и от степени спелости. С изменением цвета кожуры меняется и состав плода: от содержания крахмала до уровня сахаров и витаминов.

Именно поэтому зеленый, желтый или пятнистый банан по-разному влияет на пищеварение, уровень энергии и здоровье сердца. Понимание этих различий поможет выбрать банан, который лучше всего будет соответствовать потребностям организма, пишет express.co.

На раннем этапе, когда банан еще зеленый, в нем преобладает резистентный крахмал – сложный углевод, который трудно переваривается, но служит пищей для полезных бактерий кишечника. Такие плоды имеют слегка терпкий вкус и содержат около 3,5 г клетчатки и примерно 10 г сахара на 100 г. Именно поэтому зеленые бананы часто рекомендуют для поддержания стабильного уровня глюкозы в крови и улучшения работы пищеварительной системы. В то же время из-за плотной структуры они могут быть тяжелыми для желудка, поэтому вводить их в рацион стоит постепенно.

Бананы, находящиеся на границе между зеленым и желтым цветом, считаются наиболее сбалансированными. Они сочетают достаточное количество клетчатки, калия и натуральных сахаров. В 100 г таких плодов содержится около 2,5 г клетчатки, что помогает избегать резких колебаний уровня сахара в крови.

Гастроэнтеролог Саурабх Сети отмечает: "Калий играет ключевую роль в работе нервной системы и поддержании стабильного сердечного ритма".

По мере созревания банан становится полностью желтым, мягким и сладким, ведь содержание клетчатки уменьшается. Зато растет концентрация витамина С и витамина В5, которые важны для здоровья кожи и обмена веществ. Такие бананы быстро отдают энергию, но не обеспечивают длительного эффекта насыщения.

Желтые плоды с коричневыми пятнышками содержат еще больше антиоксидантов и витаминов, а также быстродоступные сахара – около 17 г на 100 г. Поэтому их часто используют в выпечке и десертах. В то же время количество клетчатки в них минимально.

Подытоживая, оптимальным выбором для ежедневного употребления считают зеленовато-желтые бананы. Они обеспечивают лучший баланс между сладостью, содержанием клетчатки и калия, сочетая пользу для пищеварения, сердца и уровня энергии.

