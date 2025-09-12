Опасные вкусности: какие продукты разрушают сердечно-сосудистую систему

Сердце – главный двигатель нашего организма, и от того, что мы едим, напрямую зависит его здоровье. К сожалению, многие популярные продукты, которые мы потребляем ежедневно, могут незаметно вредить сосудам и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Видео дня

Научные исследования подтверждают, что именно избыток насыщенных жиров, сахара и обработанных продуктов становится одной из главных причин сердечных проблем. Издание eatthis.com рассказывает, какие продукты стоит ограничить, чтобы защитить свое сердце и поддержать его здоровье.

Одним из главных способов профилактики сердечных заболеваний является изменение пищевых привычек. Ведь именно пища имеет огромное влияние на риск возникновения и течение хронических болезней. Самыми опасными для сердца считают продукты с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров.

Кардиолог Джоэл Кан объясняет: "В течение более 50 лет есть убедительные доказательства того, что продукты, богатые насыщенными жирами, повышают уровень холестерина в крови и способствуют развитию атеросклероза. Они снижают количество рецепторов ЛПНП в клетках печени, что приводит к повышению "плохого" холестерина и накоплению бляшек в сосудах".

Относительно сахара, Кан добавляет: "Добавленный сахар напрямую не вызывает атеросклероз, но он провоцирует ожирение, инсулинорезистентность, воспалительные процессы и в конечном итоге ухудшает состояние артерий".

Интервенционный кардиолог Майя Зарич также подтверждает, что чрезмерно обработанные продукты "провоцируют мощную воспалительную реакцию". По ее словам, при регулярном употреблении они "разрушают внутреннюю оболочку сосудов, делают ее проницаемой для кристаллов холестерина и клеток воспаления, что способствует образованию бляшек и ухудшает кровообращение".

Она советует заменить вредные продукты на средиземноморскую диету, которая включает "зеленые листовые овощи, бобовые, орехи, цельнозерновые, нежирное мясо и рыбу, выловленную в дикой природе". И главное правило – "внимательно следите за тем, что кладете на тарелку".

Ниже приведен перечень популярных продуктов, которые кардиологи советуют ограничить, чтобы сохранить здоровье сердца.

Переработанное мясо

Хот-доги, бекон, колбасы и мясные нарезки содержат большое количество нитратов – консервантов, продлевающих срок годности. Диетолог Кэтрин Зерацки объясняет: нитрат натрия может разрушать сосуды и повышать риск затвердевания и сужения артерий.

Также такое мясо насыщено жирами и солью. Бекон, например, получает более половины калорий именно из насыщенных жиров. "Избыток животных жиров приводит к накоплению холестерина и непосредственному повреждению сосудов", – отмечает доктор Зарич. Соль в составе дополнительно повышает давление и перегружает сердце.

Выпечка

Сладости и сдобные изделия сочетают в себе сахар, белую муку и насыщенные жиры – взрывную смесь для сердечно-сосудистой системы. "Простые крахмалы и сахара могут быть даже опаснее жиров", – говорит Зарич.

Она сравнивает их употребление с ложкой чистого сахара: "Организм реагирует резким скачком инсулина". Это ускоряет развитие атеросклероза и приближает сердечные проблемы.

Энергетические напитки

Чрезмерное количество кофеина в энергетиках способно вызвать сердцебиение и аритмии. Исследование 2016 года подтвердило, что эти напитки повышают давление и увеличивают риск инсульта и инфаркта. К этому добавляется и высокое содержание сахара, что делает их еще более опасными.

Сливки для кофе

Популярные магазинные сливки часто содержат трансжиры, которые считают самым вредным видом жира. Они повышают уровень "плохого" холестерина и снижают "хороший". Именно поэтому ВОЗ поставила цель полностью убрать трансжиры из пищевых продуктов в мире.

Кокосовое масло

Несмотря на популярность среди блогеров, кокосовое масло состоит на 85% из насыщенных жиров – даже больше, чем бекон. "Оно повышает ЛПНП-холестерин, что способствует развитию атеросклероза", – говорит Джоэл Кан.

Зарич советует заменять его на оливковое, которое ассоциируется со снижением риска не только сердечных, но и мозговых болезней.

Алкоголь

Небольшие дозы алкоголя иногда считают безопасными, но злоупотребление приводит к алкогольной кардиомиопатии, при которой сердечная мышца ослабевает и теряет способность эффективно перекачивать кровь. Исследования показывают: даже умеренное потребление алкоголя усиливает воспалительные процессы и способствует развитию атеросклероза.

Пицца

Комбинация белой муки, жирного сыра, натрия и колбасных изделий делает пиццу одним из главных источников насыщенных жиров в рационе. Всего один кусок содержит около 4,8 г таких жиров, а остановиться на одном кусочке, как известно, сложно.

Консервированные супы

Большинство консервированных супов содержат избыточное количество натрия. Например, банка сливочного куриного супа с лапшой Campbell's – это 1720 мг соли. А суп "Брокколи с чеддером" от Panera содержит 17 г насыщенных жиров. Такой набор напрямую угрожает давлению и состоянию артерий.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какие продукты вредны для печени.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.