Оптимальное время для прогулок, чтобы ускорить похудение: когда стоит пройтись

Добавление прогулок в ваш ежедневный распорядок может дать значительные результаты в похудении. Хотя любая форма движения полезна для сброса лишних килограммов, исследования показывают, что прогулка после еды может иметь дополнительные преимущества. Eatthis рассказал, как физические упражнения влияют на потерю веса, рекомендованное ежедневное количество прогулок, стратегии для максимизации пользы от физических упражнений и почему прогулки после еды особенно эффективны для похудения.

Ходьба оказывает непосредственное влияние на похудение, поскольку способствует общему сжиганию калорий. Наш организм имеет базовый расход, известный как метаболизм в состоянии покоя, который остается достаточно стабильным. Однако если вы будете больше двигаться в течение дня, например, ходить вокруг дома или выполнять поручения, общее количество сжигаемых калорий значительно увеличится.

Утрата веса не определяется только обычным уравнением калорий, но соотношение меж потреблением и расходом энергии играется решающую роль. Повышение уровня ежедневной активности, включая ходьбу, может улучшить это и способствовать достижению целей потери веса.

Кроме того, физические упражнения помогают контролировать уровень сахара в крови, что еще больше способствует снижению веса. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что ходьба в течение 10 минут после еды помогает людям с диабетом 2 типа снизить уровень сахара в крови более эффективно, чем непрерывная ходьба в течение 30 минут в другое время суток. Хотя исследование было сосредоточено на пациентах с диабетом, подобные результаты можно ожидать и для людей с преддиабетом, о чем свидетельствует исследование 2013 года.

Поскольку физические упражнения умеренной интенсивности повышают частоту сердечных сокращений, мышцы, естественно, отдают предпочтение углеводам или сахару, как основному источнику энергии. Когда вы потребляете пищу, содержащую углеводы, уровень сахара в крови повышается, а роль инсулина состоит в том, чтобы удалить этот избыток из крови и распределить его по разным тканям организма. Ходьба увеличивает спрос на сахар в мышцах и помогает утилизировать избыток крови после еды.

Эффективный контроль уровня сахара в крови жизненно важен для здоровья сердечно-сосудистой системы и может способствовать снижению веса. Занятия физическими упражнениями после еды имеют два основных преимущества: увеличивается сжигание калорий, что способствует использованию жиров как источника энергии и оптимизируется регуляция уровня сахара в крови, что поддерживает общее состояние здоровья, уменьшая нагрузку на поджелудочную железу.

Хотя существует множество рекомендаций по количеству и типу физических нагрузок, Американская ассоциация сердца рекомендует 150 минут аэробных упражнений умеренной интенсивности в неделю. Всего 21 минута ежедневной ходьбы с умеренной скоростью может снизить риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа, что особенно важно, учитывая, что 34,5% взрослого населения США страдают преддиабетом.

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