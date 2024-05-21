Орехи от всех болезней: что полезнее для здоровья, замоченный или сырой миндаль

Миндаль считается одним из самых питательных натуральных продуктов. Эти орехи содержат массу полезных веществ, в том числе витамин Е, белок и марганец.

Однако диетологи так и не пришли к единому мнению, в каком виде следует употреблять миндаль – замоченным или сырым. В этой статье OBOZ. UA расскажет, как получить максимальную пользу от этих орехов.

Разрушает фитиновые кислоты

Почему считается, что замоченный миндаль более полезен? Орехи и семечки миндаля содержат фитиновую кислоту, а ее избыток может вызвать дефицит минералов в организме.

При замачивании орехов фитиновая кислота разрушается, что снижает риск "передозировки" ею. Кроме того, вымоченный миндаль лучше усваивается, чем сырой.

Контролирует высокое кровяное давление

Исследования подтверждают, что миндаль увеличивает количество альфа-токоферола в крови – соединения отвечающего за контроль кровяного давления.

Помогает похудеть

Диетологи рекомендуют употреблять миндаль для снижения веса, поскольку он улучшает пищеварение, снижает тягу к еде и тем самым способствует потере веса.

Кроме того, миндаль помогает справиться с симптомами метаболического синдрома, являющегося одним из основных факторов риска ожирения.

Сырой миндаль может быть источником пищевых инфекций

Сырой миндаль может быть источником болезней, передающихся через пищу. Доказательством этому служит серия вспышек сальмонеллеза в начале 2000-х годов, которые были связаны с миндалем из Калифорнии и в итоге привели к заболеванию сотен людей в США и Канаде.

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