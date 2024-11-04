Осенние изменения: 13 проверенных способов уменьшить объем живота в этом сезоне

С наступлением осени вы можете привести свое тело в порядок. Если вы хотите подтянуть живот и чувствовать себя уверенно, нужно найти эффективные способы избавления от жира на животе.

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Издание eatthis.com подготовило несколько полезных советов, чтобы вы могли снизить объем живота этой осенью. Следуйте этим рекомендациям, чтобы быстрее добиться желаемых результатов.

"К сожалению, невозможно контролировать, с какой части тела вы будете худеть. Другими словами, потерять только жир на животе не совсем реально. Однако это не означает, что ваши усилия бесполезны. Вы можете добиться успеха в похудении и увидеть уменьшение жира на животе и в других частях тела", – отмечает диетолог Натали Риццо.

Начните постепенно

"Не ждите до лета, чтобы начать менять свои привычки! Начните с формирования здорового режима питания и физической активности. Установите небольшие, достижимые цели и постепенно усложняйте задачи. Например, если вы не посещали спортзал в течение зимы, ваша цель не должна состоять в тренировках шесть дней в неделю. Когда вы привыкнете, можно постепенно увеличить частоту до трех раз в неделю", – советует диетолог Лия Силберман.

Откажитесь от алкоголя

"Если ваша цель – быстро сбросить вес, одним из самых эффективных способов является исключение пустых калорий из алкоголя, особенно если вы планируете строгую диету. Каждый напиток содержит от 80 до 150 калорий, которые не дают никакой питательной ценности. Когда ваш месяц ограничений истечет, вы сможете насладиться пожилым мохито или сангрией в умеренных количествах!" – говорит Натали Риццо.

Избегайте углеводов на ужин

"Чтобы похудеть быстрее, я всегда советую ограничить потребление углеводов вечером. Углеводы, которые не используются сразу, превращаются в жир, а ночью мы не тратим много энергии, просто спим. Вам следует выбирать углеводы мудро, вместо ужина с пастой", – советует диетолог Лия Кауфманн.

Избавьтесь от вздутия

"Избегайте продуктов и напитков, которые могут вызвать газообразование! Уменьшая вздутие живота, вы можете заметить меньший объем жира на животе. могут способствовать вздутию. Удаление этих привычек может помочь вам выглядеть стройнее", – отмечает Кауфман.

Включайте белок в рацион

"Одним из самых больших препятствий на пути к похудению является чрезмерное потребление пустых углеводов. Речь идет не о цельных зернах или фруктах, а о сладких закусках. Убедитесь, что во время каждого приема пищи у вас есть достаточное количество белка. Он помогает не только наращивать м". , но и поддерживает ощущение насыщения на длительное время, что уменьшает риск переедания", – объясняет Риццо.

Избегайте радикальных диет

"Подход к потере веса из-за "быстрых исправлений" является нездоровым и приводит к восстановлению веса. Когда вы выбираете строгие диеты или исключаете целую группу продуктов, ваше тело реагирует, снижая метаболизм и повышая аппетит. Вместо того, чтобы искать быстрые решения, сосредоточьтесь на здоровых" пищевых привычках", – рекомендует диетолог Пол Солтер.

Выбирайте полезные продукты

"Здоровый рацион должен состоять из фруктов, овощей, цельных зерен, орехов, семян, бобовых и нежирных белков. Начните включать эти продукты в свой рацион уже сейчас! Некоторые овощи и бобовые могут вызвать трудности с пищеварением, но со временем ваш организм адаптируется. Также следует отметить, что приготовление овощей облегчает их усвоение", – советует Силберман.

Разнообразие в тренировках

"Попробуйте новые упражнения, которые вы раньше не выполняли. Если вы всегда занимались йогой, попробуйте пилатес. Смена тренировок "шокирует" ваше тело и позволяет достичь лучших результатов. Со временем ваше тело привыкает к одним нагрузкам, поэтому важно разнообразить свою тренировку", – отмечает Кауфман.

Пейте достаточно воды

"Постоянно поддерживайте увлажнение. Носите с собой бутылку воды и пейте два литра в день. Также можете пить свежезаваренные чаи или ароматизированные напитки", – советует Силберман.

Избегайте "чит-мелую"

"Уменьшите потребление вредной пищи. Если вы не соблюдали здоровое питание в межсезонье, теперь у вас есть возможность это исправить. Ограничьте алкоголь, сладости и продукты с высоким содержанием жира. Сейчас идеальное время, чтобы вернуть ваше тело в норму", – считает эксперт Джим. Уайт.

Откажитесь от обработанных углеводов

Основной причиной накопления жира на животе является употребление продуктов с большим содержанием обработанных углеводов. Гликоген – это форма хранения углеводов в организме. Он нуждается в воде для своего существования, и чрезмерное потребление углеводов приводит к задержке воды. , нежирных белках и полезных жирах", – советует Кэтрин Мецгар, доктор философии.

Старайтесь до 300 минут физических упражнений

"Согласно рекомендациям Американского колледжа спортивной медицины, чтобы уменьшить жировые отложения, вам нужно заниматься кардионагрузками около 300 минут в неделю. Также важно добавить 2-3 дня силовых тренировок для наращивания мышечной массы", – отмечает Вайт.

Включайте ферментированные продукты

"Многие проблемы со здоровьем связаны с желудочно-кишечным трактом. Стресс, неправильное питание и недосыпание могут привести к нарушениям пищеварения. Включайте в рацион ферментированные продукты, такие как кимчи, кефир и квашеная капуста, чтобы восстановить полезные бактерии", – говорит диетолог Сара Гринфилд.

Попробуйте перерыв в питании

"Перерывы в питании – это не просто модный тренд. Они могут помочь контролировать уровень инсулина, который является ключевым фактором в уменьшении жира на животе. Попытайтесь пропустить завтрак или уменьшить приемы пищи до двух в день", – отмечает Гринфилд.

Будьте последовательны

"Важно соблюдать здоровые привычки, если вы хотите достичь результатов. Самое главное – избегать колебаний в вашей диете. Соблюдайте сбалансированное питание, чтобы чувствовать себя прекрасно в осеннем сезоне", – заключает Вайт.

Следуя этим советам, вы сможете эффективно снизить объем живота до осени. Помните, что ключом к успеху есть последовательность и здоровые привычки.

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