Осенние вкусности: польза тыквы для здоровья и стройности
Осенняя пора богата полезными и питательными вкусностями, которые способны избежать набора веса. Из-за низкой калорийности тыква считается идеальным диетическим продуктом, ведь в нем нет крахмала, холестерина и трансжиров, мало сахара, зато много полезной для пищеварения клетчатки.
По словам диетолога, тыква может не только поддержать вашу фигуру, но и принести другие отличные преимущества для здоровья. Больше об этом пишет издание eatthis.com.
Питательность тыквы
На 1/2 стакана тыквы: 40 калорий, 0 г жира, 0 мг холестерина, 5 мг натрия, 10 г углеводов, 3 г клетчатки, 4 г сахара, 0 г добавленного сахара, 1 г белка.
Тыква, подобно дыне, содержит большое количество воды. Благодаря высокому содержанию клетчатки и низкому уровню сахара, тыква является отличным выбором для поддержания здорового образа жизни.
"Этот овощ чрезвычайно полезен для похудения, ведь его основная составляющая – вода, которая делает его низкокалорийным, но богатым питательными веществами", – говорит диетолог Маккензи Берджесс.
Польза тыквы
Жарение тыквы – это просто, и в некоторых регионах Европы его готовят очень часто. Попытайтесь нарезать его на кусочки, удалить семена (которые, кстати, тоже полезны!) и запечь в духовке с небольшим количеством воды, чтобы овощ оставался влажным.
Когда тыква будет готова, разомните ее к пюре и используйте в качестве гарнира, или нарежьте жареную тыкву на кубики для салата. Попытайтесь соединить его в салате с тыквенным винегретом или даже приготовить тыквенную пиццу!
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