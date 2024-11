Ошибки во время тренировок, которые не рекомендуется делать после 60 лет

Оставаться в форме важно в любом возрасте, а регулярные физические упражнения могут значительно улучшить память и умственную деятельность даже в пожилом возрасте. Кроме того, исследования показали, что если в течение шести месяцев выполнять аэробные упражнения, такая активность может существенно помочь улучшить когнитивные функции у людей старшего возраста.

Однако такие тренировки должны быть адаптированы к возрасту и физическим возможностям, ведь польза для мозга может быть значительной, независимо от возраста. Почему физическая активность способствует остроте ума и как именно поддержать здоровье в пожилом возрасте, рассказали в Eat This, Not That.

Поднимаете только небольшие веса

Не бойтесь использовать большие веса, даже если вам больше 60 лет. Они способствуют росту мышц, улучшают координацию и помогают уменьшить потерю мышечной массы. Однако, если последние 2-3 повторения не являются для вас сложными, это свидетельствует о том, что вы не используете нужную нагрузку. Для максимального эффекта, возьмите веса, которые позволяют вам сделать 6-10 повторений в 2 подходах.

Вы не растягиваетесь

С возрастом гибкость уменьшается, а потому растяжка важна для поддержания активности пожилых людей. Регулярные упражнения могут снизить боль в пояснице, улучшить осанку и уменьшить риск падений. Исследования показывают, что курс растяжки для нижней части тела помогает улучшить баланс и уменьшить количество падений. Поэтому, пожилым людям стоит регулярно включать растяжку для поддержания подвижности и улучшения кровообращения.

Вы отдыхаете недостаточно

Дни для отдыха важны не меньше, чем тренировки, особенно для пожилых людей. Слишком частые тренировки могут нанести вред, а потому важно дать телу время для восстановления. Кроме того, с возрастом после интенсивных упражнений восстановление занимает больше времени, чем у молодых людей. А потому, стоит поддерживать активную жизнь, гулять или растягиваться, не перегружая тело.

Пренебрегаете консультацией с врачом

Перед началом новой тренировочной программы важно проконсультироваться с врачом, чтобы индивидуально определить, какие упражнения вам действительно подходят. Кроме того, врач может порекомендовать определенные обследования и помочь с профилактикой. Поэтому, всегда следуйте рекомендациям специалистов, чтобы избежать ненужных рисков.

Не выполняете упражнения ежедневно

Повседневные активности - это простой и эффективный способ оставаться в форме. Носите сумки, паркуйтесь подальше, поднимайтесь по лестнице и ходите во время телефонных разговоров. Выполняйте домашние дела без помощи техники, двигаясь вместо того, чтобы сидеть. Сделайте движение частью вашего дня и полезной привычкой.

