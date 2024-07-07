Особенности безлактозного молока: безопасно ли потреблять

В современном мире существует много альтернатив коровьему молоку. Одним из таких молочных напитков без лактозы.

Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали, что ряд людей выбирают альтернативу традиционному молоку из-за состояния здоровья. Таким образом, некоторым лицам трудно переваривать лактозу – углеводы, естественным образом содержащиеся в молоке. Более того, эта способность снижается с возрастом.

Что следует знать о молоке без лактозы

Непереносимость лактозы может привести к вздутию живота, газов, отрыжке, болям в животе или спазмам, запорам или диарее после употребления молочных продуктов. Поэтому для таких людей альтернативой традиционному молоку может быть безлактозность.

Большинство молочных продуктов без лактозы содержат пищеварительный фермент – лактазу. Он помогает расщеплять лактозу в молоке.

Эксперты отметили, что пищевая ценность молока без лактозы имеет почти идентичную обычному коровьему. В частности, порция 2% молока без лактозы обеспечивает около:

Пищевая ценность молока без лактозы почти идентична обычному коровьему молоку. Стандартная порция 2% молока без лактозы на одну чашку обеспечивает:

Калорийность : 122.

: 122. Белок : 8,2 г.

: 8,2 г. Общий жир: 4,64 г.

4,64 г. Насыщенные жиры: 2,71 г.

2,71 г. Углеводы: 12 г.

12 г. Добавленный сахар: 0 г.

0 г. Кальций: 307 мг или 24%.

307 мг или 24%. Железо: 0 мг.

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