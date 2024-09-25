УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Оставайтесь сильными: лучшие упражнения для укрепления тела после 40

Руслана Стрелец
Новости медицины
4 минуты
33
Оставайтесь сильными: лучшие упражнения для укрепления тела после 40

Одной из наиболее серьезных и опасных проблем старения является утрата физической силы. Кроме того, потеря мышечной массы, связанная с возрастом, может начаться еще до появления других признаков старения.

На самом деле этот процесс часто начинается уже в возрасте 30-40 лет, и может приводить к травмам и существенному снижению качества жизни. Но с помощью правильной физической активности и здорового образа жизни возрастные изменения можно замедлить, минимизировать и даже обратить вспять. Именно для этого существуют специальные упражнения для поддержания силы верхней части тела, отмечает eatthis.com.

Сила верхней и нижней части тела играет критическую роль в поддержании здоровья. Ниже представлены наиболее эффективные упражнения для сохранения силы верхней части тела с возрастом. Они помогают не только укрепить основные мышцы, но поддерживать амплитуду движений для повседневных действий.

Жим гантелей от груди

Жим гантелей от груди отлично развивает грудные мышцы, плечи и трицепсы. Это движение более мягкое для плечевых суставов, чем жим штанги, и позволяет работать в естественной амплитуде.

Лягте на горизонтальную скамью с гантелями в руках, держа их ладонями вперед. Установите гантели на уровне груди, согнув локти примерно под углом 90 градусов. Плавно поднимайте гантели вверх, пока руки не выпрямятся. Медленно опустите гантели.

Оставайтесь сильными: лучшие упражнения для укрепления тела после 40

Сидящий ряд

Сидячие ряды являются отличным упражнением для укрепления спины и бицепсов. Они предлагают безопасный и эффективный способ тренировки, особенно для людей, имеющих проблемы с опорно-двигательной системой.

Сядьте на скамью или пол перед тросовым тренажером с горизонтальной тягой. Установите ноги на подставки для стабильности. Потяните ручку к животу, одновременно сжимая лопатки. Медленно поверните руки в исходное положение.

Жим гантелей над головой

Жим гантелей над головой – важное упражнение для поддержания способности выполнять подъемы на высоту, например, когда вы кладете что-нибудь на полку. Гантели предоставляют дополнительную нагрузку на мышцы стабилизатора.

Встаньте, держа гантели на уровне плеч. Поднимите гантели над головой, полностью выпрямив руки. Поверните гантели обратно в исходное положение, сохраняя нейтральное положение позвоночника.

Оставайтесь сильными: лучшие упражнения для укрепления тела после 40

Тяга к груди на тренажере (Lat Pulldown)

Это упражнение эффективно нагружает самые широкие мышцы спины, ответственные за поддержку позвоночника. Для многих пожилых людей тренажер для тяги к груди является более доступной альтернативой подтягиванию.

Сядьте на тренажер, установив колени под накладками. Возьмитесь за гриф широким хватом и потяните его в верхнюю часть груди, сводя лопатки вместе. Медленно поверните гриф в исходное положение.

Разведение рук с гантелями

Разведение гантелей является отличным способом поддержания подвижности плечевого сустава и укрепления грудных мышц.

Лягте на скамью с гантелями в руках. Плавно разведите руки в стороны, сохраняя легкий сгиб в локтях. Поверните руки в исходное положение.

Оставайтесь сильными: лучшие упражнения для укрепления тела после 40

Сгибание рук с гантелями на бицепсе

Гибка рук с гантелями на бицепс – классическое упражнение, которое помогает стабилизировать локти и запястья, а также формирует мускулатуру рук.

Встаньте, держа гантели в каждой руке ладонями вверх. Поднимите гантели к плечам, сгибая локти. Медленно поверните гантели в исходное положение.

Оставайтесь сильными: лучшие упражнения для укрепления тела после 40

Разгибание трицепса на тросовом тренажере

Разгибание на трицепс – это отличное упражнение для укрепления трицепсов и стабилизации локтей.

Станьте перед тросовым тренажером с веревочным креплением. Держите веревку обеими руками и разгибайте руки вниз, пока они полностью не выпрямятся. Поверните руки назад, контролируя движение.

Обратная разводка рук на тросовом тренажере

Это упражнение укрепляет заднюю часть плеча и улучшает общую силу верхней части тела.

Станьте лицом к тросовому тренажеру, скрестив руки перед собой. Плавно разведите руки в стороны до уровня плеч, сохраняя легкий сгиб в локтях. Поверните руки в исходное положение.

Оставайтесь сильными: лучшие упражнения для укрепления тела после 40

Отжимание на трицепсах

Это упражнение помогает укрепить трицепсы, плечи и грудь, а также улучшает гибкость.

Сядьте на край скамьи, держась за ее край руками. Отодвиньте бедра от скамьи и медленно опускайте тело вниз, сгибая локти. Поднимитесь назад, используя трицепсы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая тренировка поможет похудеть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

 
Проверил:Доктор медицины Анна Бродская