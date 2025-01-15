От чечевицы к теффу: как растительные белки помогают на пути к здоровью и красоте

В мире здорового питания появляется все больше суперпродуктов, помогающих поддерживать физическую форму и улучшать общее состояние здоровья. Ранее казавшиеся второстепенными растительные белки сегодня занимают почетное место в рационах спортсменов и людей, следящих за своей фигурой.

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Эти природные источники питательных веществ не только снижают риск заболеваний, но и способствуют наращиванию мышечной массы и уменьшению веса. Издание eatthis.com опубликовало лучшие растительные продукты, которые снабжают организм необходимыми белками и другими полезными веществами.

Компания Parabel, занимающаяся пищевыми инновациями, разработала порошок из водяной чечевицы, известный под брендом Lentein. Его вкус напоминает кресс-салат или шпинат, и он уже используется в продуктах питания и напитках. Этот ингредиент содержит больше аминокислот, чем соя или горох, что делает его идеальным для развития мышц. Кроме того, водяная чечевица имеет в 16 раз больше клетчатки, чем обычная чечевица, и больше железа, чем вареный шпинат. Она также является отличным источником кальция и магния, что способствует росту мышц и снижению веса.

Фасоль

Фасоль – это не только полезный продукт для сердца, но и источник белка, антиоксидантов, витаминов и минералов. Она помогает вам чувствовать сытость подольше и может способствовать похудению без ощущения дефицита. Выбирайте готовую фасоль без BPA в упаковке или коробке.

Добавляйте ее в супы и салаты или смешивайте с коричневым рисом и овощами на пару для сытного и полезного ужина. Для перекуса попробуйте черную фасоль с сальсой и кукурузой, поданной с цельнозерновыми крекерами вместо соуса.

Цельнозерновой хлеб

Этот питательный хлеб, богатый фолиевой кислотой и пророщенными зернами, такими как ячмень и просо, может изменить ваш обычный обед. Приготовьте вкусный бутерброд на двух ломтиках такого хлеба, добавляя хумус без тахини, авокадо, жареный красный перец, огурцы, лук, шпинат и помидоры. Если у вас кончились ингредиенты, классический сэндвич с арахисовым маслом и бананом тоже будет вкусным.

Тефф

Это безглютеновое зерно со вкусом ореха очень питательное. Тефф богат клетчаткой, незаменимыми аминокислотами, кальцием и витамином С. Вы можете заменить свою привычную овсянку на кашу из теффа. Для этого смешайте полстакана зерна с полутора стаканами воды и щепоткой соли, доведите до кипения, а затем варите на слабом огне 15-20 минут. После приготовления добавьте яблоки, корицу и ложку арахисового масла.

Шпинат

Шпинат не только богат белок, но и содержит витамины А и С, антиоксиданты и лиственные кислоты, полезные для сердца. Одна чашка шпината имеет почти столько же белка, как яйцо, но с гораздо меньшим количеством калорий. Для максимальной питательной отдачи лучше готовить шпинат на пару, поскольку это помогает сохранить витамины и облегчает усвоение кальция. Добавляйте его в супы, омлеты, пасты или просто готовьте на пару, приправив перцем, чесноком и лимонным соком.

Тритикале

Этот пшенично-ржаной гибрид может стать вашим новым фаворитом. Тритикале богат белок, железо, калий и магний, помогающий сердцу, а также содержит полезную для желудка клетчатку. Вместо риса вы можете использовать тритикале, смешав его с соевым соусом, имбирем, грибами шиитаке и эдамаме для приготовления блюда в азиатском стиле.

Киноа

Эти безглютеновые семена являются отличным источником белка и всех девяти незаменимых аминокислот. Оно также богато калием, клетчаткой, железом и магнием, что помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Кино можно использовать вместо овсяных хлопьев для завтрака, добавлять в супы и салаты или готовить в виде попкорна.

Арахисовое масло

Это вкусный и полезный кремовый продукт, обеспечивающий хорошую дозу белка и полезные жиры для мышц. Однако важно не преувеличивать с порцией, ведь чрезмерное потребление может негативно отразиться на вашей талии. Арахисовое масло предотвращает сердечно-сосудистые заболевания и является отличным источником питательных веществ.

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