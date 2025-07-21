От газированных напитков до пирожных: 6 продуктов, которые способствуют появлению целлюлита

Целлюлит – распространенная эстетическая проблема, которая беспокоит большинство женщин независимо от возраста или комплекции. Волнистость кожи на бедрах, животе или ягодицах может появиться даже у стройных людей.

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И хотя полностью избавиться от целлюлита сложно, определённые продукты в ежедневном рационе могут усиливать его проявления. Издание eatthis.com опубликовало шесть самых распространённых продуктов и напитков, которые могут ухудшить внешний вид кожи.

В отличие от других форм жира, целлюлит выталкивает соединительную ткань изнутри, создавая характерную волнистую поверхность кожи. Точная причина его возникновения еще не определена, но медики считают, что гормональный фон и наследственность имеют важное значение. Также стоит учитывать: чем больше у вас жировых отложений, тем сильнее заметен целлюлит. И хотя даже худые люди могут с ним сталкиваться, он все равно не выглядит привлекательно – хотя и не представляет опасности для здоровья.

Если поискать "средства против целлюлита" в Интернете, вы увидите широкий выбор: добавки, кремы, инъекции, лазерные процедуры. Но 100% действенного средства для полного устранения целлюлита до сих пор не существует. Наиболее действенный подход – это комплекс из правильного питания, регулярной физической активности и снижения веса.

Хотя научных исследований, напрямую связывающих питание с появлением целлюлита, немного, некоторые продукты, безусловно, могут способствовать его формированию. К таковым относятся те, которые содержат много жира, натрия и рафинированных углеводов. Ниже приведены шесть примеров продуктов и напитков, которые могут ухудшить внешний вид кожи.

1. Сладкая газированная вода

Некоторые специалисты предполагают, что инсулинорезистентность может быть связана с развитием целлюлита. Ведь нарушение работы сосудов типично для людей с диабетом, а целлюлит может иметь сосудистую природу – когда накопленный жир давит на кожу в области живота и бедер.

Одним из главных виновников резких скачков глюкозы в крови является обычная сладкая газировка. Она содержит большое количество подсластителей, в частности кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. По результатам исследования 2016 года, опубликованного в журнале Circulation, употребление сладких напитков напрямую связано с накоплением жира в брюшной полости.

2. Мороженое

Жирная пища – это не только калории, приводящие к набору веса, но и возможный толчок к развитию целлюлита. Цельномолочные продукты, такие как мороженое, – источник и насыщенных жиров, и избыточной энергии.

Исследование, проведенное в 2009 году, продемонстрировало, что даже однократное потребление продуктов с высоким содержанием жира негативно влияет на функционирование сосудов. Чрезмерное увлечение мороженым может усилить давление в сосудах, а это делает целлюлит визуально более заметным.

3. Белый хлеб

На первый взгляд кажется, что хлеб не имеет ничего общего с натрием. Однако, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), именно хлеб и булочки являются одними из основных источников натрия в рационе людей. А в белом хлебе к этому добавляются еще и рафинированные углеводы – еще один фактор риска.

Простые углеводы влияют на уровень инсулина, повышая риск ожирения. Чтобы избежать нежелательных последствий, таких как увеличение массы тела и появление целлюлита, лучше выбирать хлеб из цельного зерна.

4. Консервированный суп

Любимые супы в банках могут содержать чрезмерное количество соли, иногда – большую часть суточной нормы в одной порции. Натрий провоцирует задержку жидкости в организме, что усиливает выраженность целлюлита. Поэтому внимательно читайте состав на упаковках и выбирайте варианты с низким содержанием соли.

5. Выпечка

Торты, пирожные, пончики – все они имеют нечто общее: высокую концентрацию жиров, натрия и рафинированных углеводов. Эти три составляющие могут быть серьезными факторами, ухудшающими внешний вид кожи.

Конечно, одно случайное пирожное не станет причиной катастрофы, но если такие продукты присутствуют в вашем рационе регулярно, это может стать толчком к образованию целлюлита.

6. Пицца

Пицца – не самый лучший вариант для тех, кто хочет уменьшить жировые отложения. И это касается как замороженных, так и доставленных из заведений вариантов. Она сочетает в себе много калорий, насыщенных жиров и, конечно, большое количество соли.

Соус маринара, моцарелла, пепперони и другие мясные начинки – все это создает "соленую бурю". А избыток натрия приводит к накоплению жидкости в организме, что увеличивает давление в сосудах и визуально подчеркивает целлюлит.

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