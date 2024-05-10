От какой еды лучше отказаться: продукты, которые кажутся полезными, но несут только вред
Иногда человек потребляет вредные продукты, думая, что они, напротив, полезны. Граница между здоровой и нездоровой пищей может быть размыта.
Об этом сообщил врач Крис Завос. Он рассказал о продуктах, которые могут нанести вред здоровью человека. Поэтому, снизив их потребление, можно улучшить свое самочувствие.
Продукты, которые кажутся полезными, однако не являются таковыми
Фруктовый сок содержит много сахара и может привести к увеличению веса и риску развития диабета второго типа из-за отсутствия клетчатки и питательных веществ, содержащихся в целых фруктах.
Гранола также содержит много сахара и калорий, а некоторые даже с растительным маслом и жиром, что может способствовать чрезмерному потреблению калорий.
Смузи, включающие в свой состав фрукты и овощи, могут быть полезны, но они также могут содержать большое количество сахара и калорий. Это касается и безглютеновых продуктов, которые содержат много калорий, сахара и жира, а также могут иметь мало питательных веществ.
Даже продукты с низким содержанием жира могут содержать много сахара и других добавок.
Протеиновые и энергетические батончики могут скрывать большое количество сахара и искусственных ингредиентов. Употребление их в больших количествах может привести к увеличению веса и другим проблемам со здоровьем. Это же касается сухофруктов.
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