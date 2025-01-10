От кардио к силовым упражнениям: секреты быстрого похудения от тренера с голливудским опытом

Быстрое похудение – это не просто мечта, а достижимая цель, если использовать правильный подход. Известный тренер Дэн Робертс, работающий с топовыми спортсменами и моделями мира, раскрывает свои секреты, помогающие сбросить несколько килограммов всего за неделю.

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Издание eatthis.com опубликовало рекомендации по тренировкам, которые подходят для любого уровня физической подготовки, и советы по питанию, чтобы максимизировать результаты. С помощью этих методов вы сможете почувствовать себя более сильными, подтянутыми и энергичными уже через несколько дней.

Если вы обычно поднимаете тяжелые весы

Тем, кто привык работать с большими весами, стоит добавить кардионагрузку, ВIIT и сложные упражнения с собственным весом – это поможет развить функциональную силу и будет способствовать активному сжиганию жира.

Робертс предлагает выполнять пять подходов по 20 повторений плиометрических упражнений, таких как прыжки на коньках, бурпе, выпады во время ходьбы, отжима и приседания, пять раз в неделю. В остальные три дня следует тренировать кардио: час на велосипеде, бег или греблю. Для максимального эффекта в конце недели можно организовать прогулку в парке или на пляже с другом, потратив на это два-три часа.

Если вы любите кардио

Тем, кто уже привык к кардиотренированию, добавлению силовых упражнений и нагрузок с собственным весом позволит изменить режим, увеличив уровень тестостерона, что способствует росту мышц и сжиганию жира.

Робертс советует выполнять основные силовые упражнения, к примеру, приседания, тяга, гребки в наклоне и лежа, три раза в неделю. Все эти упражнения задействуют большие мышцы и стимулируют метаболизм. Выполнение шести подходов по 12 повторов даст максимальный результат. В остальные четыре дня выполняйте плиометрические упражнения, такие как прыжки и бурпы, а также выпады и отжима.

Если вы занимаетесь ВIIT или Boot Camp

Интервальные тренировки типа ВИТ или Boot Camp – это отличный способ эффективно тренироваться, но если ваше тело привыкает к ним, эффективность может снизиться. Для преодоления этого добавьте силовые тренировки и расстояния.

Робертс предлагает выполнять классические силовые упражнения, такие как приседания, тяга, гребки в наклоне и лежа, три раза в неделю, выполняя по шесть подходов по 12 повторений. В остальные четыре дня выполняйте час кардио (велосипед, бег или гребли).

Если вы занимаетесь йогой или пилатесом

Йога и пилатес прекрасно развивают гибкость, равновесие и мышечную стойкость, но эти тренировки не включают в себя достаточной кардионагрузки. Добавив ВIIT и силовые тренировки, вы сможете более эффективно сжигать жир и улучшить свою физическую форму.

Робертс рекомендует три раза в неделю выполнять пять подходов по 20 повторов плиометрических упражнений. Два раза в неделю следует выполнять кардио (велосипед, бег или гребли) и дважды – сложные силовые упражнения, такие как приседания, тяга, гребки в наклоне и жим лежа (шесть подходов по 12).

Советы по питанию

Независимо от выбранного тренировочного режима, Робертс рекомендует есть три основных блюда с низким содержанием сахара в день, включая продукты с высоким содержанием полезных жиров и целых продуктов. Он также советует избегать перекусов, смузи и фруктовых соков, чтобы добиться лучших результатов. Если вы готовитесь к важному мероприятию, Робертс советует исключить соль за три дня до события, чтобы избежать отеков. Он также предлагает снизить потребление воды (не более 1,5 л в день) и добавлять кокосовую воду и продукты с высоким содержанием калия (например, папайю и сельдерей), чтобы уменьшить отечность.

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