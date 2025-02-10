От клетчатки до калия: почему этот продукт более полезен, чем вы думали

Картофель часто недооценивается из-за мифов о его вреде, но на самом деле этот продукт обладает множеством полезных свойств. Она является источником питательных веществ, которые поддерживают здоровье, обеспечивают энергию и способствуют длительному ощущению сытости.

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Картофель содержит больше калия, чем бананы, и богат клетчаткой и антиоксидантами. Издание eatthis.com объясняет, почему именно этот углевод следует включить в свой рацион.

Возможно, этот овощ и не имеет лучшей репутации из-за любви ресторанов к жарке во фритюре, но при правильном приготовлении картофель может стать очень полезным продуктом. Запеченная, отварная или даже в полезном салате, она снабжает организм ценными питательными веществами. Некоторые его полезные свойства даже превосходят популярные фрукты.

Картофель – отличный источник клетчатки

Кроме энергии, картофель снабжает организм клетчаткой. Согласно данным USDA, средняя картофелина диаметром около 7,6 см содержит почти 5 г клетчатки. Эта комбинация растворимой и нерастворимой клетчатки помогает улучшить пищеварение, стабилизирует уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина и обеспечивает длительное ощущение сытости.

Калия в картофеле больше, чем в бананах

Хотя бананы обычно считают основным источником калия, картофель содержит его даже больше. В одной средней картофелине – 897 мг калия, что покрывает 25% дневной нормы для рациона в 2000 калорий. Для сравнения, банан среднего размера содержит всего 422 мг, что составляет 12% от дневной потребности.

Ценные витамины и антиоксиданты

Картофель богат разнообразными питательными веществами. В ней содержатся витамины С и В, магний, марганец, фосфор, ниацин и фолиевая кислота. Кроме того, картофель обеспечивает организм антиоксидантами – флавоноидами, каротиноидами и фенольными кислотами. Они помогают бороться со свободными радикалами, снижая риск хронических заболеваний.

Источник устойчивого крахмала

Еще одно преимущество картофеля – его содержание стойкого крахмала, который не переваривается в кишечнике. Он действует аналогично растворимой клетчатке, способствуя росту полезных бактерий в кишечнике и поддерживая здоровье микробиому. К тому же стойкий крахмал способствует длительному насыщению после еды.

Самый сытный продукт

Согласно исследованию Университета Сиднея, картофель занимает первое место среди продуктов по уровню сытости. Она на 223% сытнее, чем белый хлеб, и значительно превосходит популярные источники углеводов, такие как рис, макароны, овсянка и фасоль.

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