От контроля глюкозы до риска набора веса: плюсы и минусы поздних ужинов

Ужин после 19:00 часто вызывает споры по поводу его влияния на здоровье. Некоторые считают поздние приемы пищи вредными, в то время как другие находят в этом определенные преимущества.

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Особенно этот вопрос актуален для людей с насыщенным графиком, которые не всегда успевают завершить ужин к рекомендуемому времени. Чтобы выяснить, как именно поздний ужин влияет на организм, издание eatthis.com обратилось к диетологам.

1. Контроль уровня глюкозы в крови

Диетолог Лорен Манакер объясняет, что легкий перекус вечером может быть полезен людям, имеющим определенные проблемы со здоровьем.

"Людям с диабетом 1 типа или затруднением с накоплением гликогена пища перед сном помогает лучше контролировать уровень сахара в крови", – отмечает Лорен Манакер.

2. Риск набора веса

Привычка есть поздно может способствовать скоплению жира, в особенности в области животика.

"Чтобы избежать жира на животе, попробуйте не перекусывать по вечерам", - советует диетолог Триста Бест.

По ее словам, ограничение приема пищи днем (с 7:00 до 19:00) оказывает положительное влияние на фигуру. Этому способствуют два ключевых фактора:

Сокращение продолжительности питания с 15 до 12 часов.

Более калорийная пища обычно потребляется вечером, когда растет тяга к сахару и рафинированным углеводам.

3. Ухудшение кислотного рефлюкса

Триста Бест также предупреждает, что поздние приемы пищи могут усугубить симптомы ГЭРБ.

"Вечером пищеварение замедляется, а горизонтальное положение тела способствует поднятию желудочной кислоты в пищевод", – объясняет она.

Это ухудшает состояние, независимо от того, насколько здоров или легок ваш ужин.

4. Нарушение сна

Поздняя пища может вызвать ночные пробуждения, нарушая фазу гибернации. Чтобы избежать этого, следует завершать ужин до 19:00, позволяя организму полностью переварить пищу ко сну.

"Исследования показывают, что употребление пищи ближе ко сну увеличивает риск пробуждений, особенно если есть за три часа до отдыха", – говорит Лорен Манакер.

5. Восстановление мышечного гликогена

Поздний ужин имеет плюсы, особенно для тех, кто тренируется вечером.

"Если вы занимаетесь спортом поздно, организм быстро тратит запасы гликогена, поэтому еда помогает их пополнить", – отмечает Рейчел Файн, эксперт по интуитивному питанию.

Она добавляет, что это не только обеспечивает энергию на следующее утро, но и способствует синтезу мышечного белка, который необходим для восстановления.

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