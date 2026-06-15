От крепкого сна до снижения стресса: неожиданные преимущества секса для организма

Секс обычно ассоциируется с удовольствием и близостью между партнерами, однако его влияние на организм гораздо шире. Научные исследования показывают, что регулярная интимная жизнь может положительно сказываться на работе сердца, иммунной системы и психоэмоциональном состоянии.

Видео дня

Кроме того, сексуальная активность связана с лучшим качеством сна, снижением уровня стресса и даже уменьшением болевых ощущений. Специалисты объяснили eatthis.com, какие процессы происходят в организме во время секса и какие преимущества это может принести здоровью.

Положительное влияние на сердечно-сосудистую систему

Секс можно считать одним из видов физической активности. Как и умеренные тренировки, он заставляет сердце работать активнее и улучшает кровообращение.

Одно из исследований показало, что мужчины, которые занимались сексом не менее двух раз в неделю, реже сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем те, кто имел интимные контакты только раз в месяц или еще реже.

Среди женщин также наблюдался положительный эффект. Ученые обнаружили, что у сексуально активных женщин риск развития сердечных проблем в пожилом возрасте ниже. В то же время у пожилых мужчин чрезмерно высокая сексуальная активность может быть связана с несколько большей нагрузкой на сердце.

Главные истории дня

Специалисты Гарвардской медицинской школы отмечают, что во время секса частота сердечных сокращений у большинства мужчин редко превышает 130 ударов в минуту. Это примерно соответствует нагрузке во время танцев, уборки листьев или игры в настольный теннис.

Кожа может выглядеть более здоровой

После интимной близости многие люди замечают так называемое "сияние" кожи. Оказывается, это не просто субъективное ощущение.

По словам дерматолога Мелиссы Пилианг, во время секса усиливается кровообращение, в том числе в коже, благодаря чему лицо может выглядеть свежее и сияюще.

Дерматолог Тед Лейн объясняет, что сексуальная активность также способствует снижению уровня кортизола – го гормона стресса. Это может положительно влиять на выработку коллагена, который отвечает за упругость кожи и помогает дольше сохранять молодой вид.

Сон становится качественнее

Многие люди испытывают сонливость после секса, и этому есть научное объяснение. Австралийские исследователи установили, что более 60% участников исследования сообщили об улучшении качества сна после оргазма с партнером. Другие научные работы также свидетельствуют, что сексуальная активность перед сном помогает снизить напряжение и облегчает засыпание, особенно людям, страдающим бессонницей.

Невролог и специалист по сну Амер Хан объясняет: "Гормоны, такие как дофамин, пролактин и прогестерон, влияют на мозг, вызывая ощущение облегчения, расслабления и сонливости после акта удовлетворительного секса".

Помогает бороться со стрессом

Регулярная сексуальная жизнь может способствовать эмоциональному благополучию и более быстрому восстановлению после стрессовых ситуаций.

Исследования показывают, что как сексуальная, так и несексуальная близость стимулирует выработку окситоцина и эндорфинов – вых веществ, которые помогают улучшить настроение и уменьшить нервное напряжение.

Кроме того, ученые установили, что сексуальная активность может смягчать реакцию организма на стресс и сдерживать резкое повышение артериального давления в напряженных ситуациях.

Поддерживает работу иммунной системы

Некоторые исследования показывают, что у людей, занимающихся сексом один-два раза в неделю, более высокий уровень иммуноглобулинов – белков, которые помогают организму бороться с инфекциями.

Интересно, что положительное влияние на иммунную систему может быть связано именно с оргазмом. В одном из исследований после оргазма у мужчин наблюдалось увеличение количества лейкоцитов и – я клеток, которые играют важную роль в защите организма от болезнетворных микроорганизмов.

Может уменьшать ощущение боли

По мнению профессора Университета Рутгерса Барри Р. Комисарука, оргазм способен ослаблять болевые ощущения.

Исследования показали, что стимуляция половых органов может помогать уменьшать хроническую боль в спине и ногах. Некоторые женщины также сообщали об облегчении менструальных болей, симптомов артрита и даже головной боли.

В то же время положительный эффект может возникать не только во время оргазма. Эксперты клиники Мэйо отмечают, что сама физическая близость способствует выработке естественных обезболивающих веществ — э – в эндорфинов. Кроме того, эмоциональная связь с партнером помогает легче справляться с хронической болью.

Снижение риска развития рака простаты

Научные данные также свидетельствуют о возможной связи между частотой эякуляции и риском рака простаты.

В масштабном исследовании, охватившем более 29 тысяч мужчин, было установлено, что у тех, кто эякулировал более 21 раза в месяц, риск развития рака простаты был примерно на 20% ниже по сравнению с мужчинами, у которых это происходило лишь четыре-семь раз в месяц.

Ведущая авторка исследования Дженнифер Райдер отметила: "Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что эякуляция и безопасная сексуальная активность во взрослом возрасте могут быть полезной стратегией для снижения риска рака простаты".

Ранее OBOZ.UA писал , какие продукты могут принести больше удовольствия, чем секс.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.