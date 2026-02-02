Еда против секса: что дарит больше удовольствия

Еда может дарить не меньше удовольствия, чем интим. Многие люди испытывают эйфорию от вкусностей так же, как и от секса.

Научные исследования подтверждают, что некоторые продукты активируют центры удовольствия мозга. Издание eatthis.com рассказывает, какие блюда способны поднять настроение и подарить истинное наслаждение.

Независимо от того, наслаждаетесь ли вы кусочком торта, занимаетесь любовью, слушаете трогательную мелодию или любуетесь искусством, в мозге активируются одни и те же участки удовольствия – префронтальная кора и миндалина, показывают исследования в Neuron. Впрочем, ощущение удовольствия всегда субъективно: для кого-то буррито с чипотле может быть приятнее любого сексуального опыта, а кто-то предпочтёт секс вместо шоколадного батончика.

Однако существуют продукты, которые научно доказали способность дарить ощущение радости и удовольствия всем – и поклонникам фастфуда, и любителям здорового питания. Ниже – 12 таких продуктов, которые могут поднять настроение и подарить настоящее удовольствие.

Шоколадный торт

Если для вас вечер с тортом, покрытым кремом, привлекательнее горячего сеанса в постели – не беда. Исследование, опубликованное в Brain Research, показывает: сахарная сладость и кремовая текстура торта высвобождают дофамин – тот самый гормон, который дарит ощущение награды во время секса.

Картофель фри

Любовь к соленому картофелю имеет биологическое объяснение. Как показывает исследование в Neuroscience and Biobehavioral Review, продукты с кукурузным маслом стимулируют высвобождение дофамина. Около 69% ресторанов быстрого питания жарят картофель именно на нем (PNAS). Так что картофель фри действительно способен поднять настроение.

Лосось

Не только сладости и жирные блюда дарят удовольствие. Омега-3 в лососе, грецких орехах, скумбрии и льняном масле повышает уровень дофамина и улучшает кровообращение, что способствует хорошему настроению. Вполне вероятно, что подобный эффект на психику имеет и секс.

Яблоки

Хотя яблоко не заменит оргазм, оно стимулирует высвобождение фенилэтиламина (ФЭА), который запускает приток дофамина. Другие продукты с ФЭА – темный шоколад, помидоры, миндаль и чеддер.

Сладкие напитки

Не только алкоголь вызывает зависимость. Исследование на крысах показало, что газированные напитки активируют те же участки мозга, что и опиаты. Люди могут испытывать похожую молекулярную реакцию, но будьте осторожны: эти напитки содержат много калорий и химических добавок, которые вредят здоровью.

Перец чили

Острый перец дает мозгу сигнал "больно", после чего система вознаграждения выпускает дофамин. Это тот самый гормон, который выделяется во время секса, поэтому любители острого действительно наслаждаются им.

Пицца

Простой взгляд на пиццу активирует центры удовольствия мозга, показали исследования. Даже изображения в соцсетях могут пробуждать аппетит и тягу к еде, которая не входит в ваш рацион.

Кофе

Кофеин стимулирует центральную нервную систему, даря эйфорию, подъем и энергию, – многие описывают эти ощущения похожими на послевкусие секса.

Чизкейк

Молочные продукты, особенно густые и кремовые, как в чизкейке, приносят больше удовольствия, показало исследование в Appetite. У крыс употребление чизкейка вызвало значительное высвобождение дофамина.

Мороженое

Употребление холодного сливочного десерта стимулирует рецепторы дофамина. Но чрезмерные порции могут истощить запас гормона и добавить лишних калорий. Лучше ограничиться одной порцией и добавить фрукты или орехи.

Печенье с шоколадной крошкой

Исследование в Калифорнии показало, что печенье снижает активность мозга в ответ на стресс. Но периодическое употребление сладостей – допустимо, а эмоциональное переедание ведет к лишнему весу.

Чизбургер

Сочный чизбургер также снижает стресс и дарит кратковременное удовольствие, но со временем может добавить лишние килограммы. Исследователи советуют чередовать такие лакомства с медитацией, физической активностью и сексом для релакса.

