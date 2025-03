От лишнего жира и объема на талии: простая тренировка, которая улучшает профиль. Видео

Немало любимой пищи, как правило, может вызвать накопление лишнего жира на животе, от которого трудно избавиться. Чтобы избежать лишних калорий и скопления жира в этой зоне, важно добавить силовые тренировки в свой режим.

Пилатес является отличным вариантом для тренировок, поскольку помогает тонизировать мышцы живота, спины и таза, создавая стабильность и силу для всего тела. В Eat This, Not That рассказали, как выполнять упражнения, которые способны ускорить сжигание жира, укреплять мышцы и улучшить здоровье костей.

Скручивания для пресса

Лягте на спину, расположите стопы на полу, а ноги на ширине плеч. Сделайте вдох, а затем, выдыхая, поднимите верхнюю часть тела, оторвав плечи от пола. Вернитесь в исходное положение, контролируя движения.

Велосипедное скручивание

Лягте на спину, положив ноги на пол, а руки на затылок. Поднимите ноги, пока икры не станут параллельными земле, а также поднимите верхнюю часть тела. Чередуйте скручивания, вытягивая левую ногу и подтягивая правый локоть к левому колену, а затем правую ногу и левый локоть к правому колену.

Сотня

Лягте на спину, расставив руки в стороны и вытянув ноги. Согните колени, притянув их к груди, поднимите верхнюю часть тела и поднимите руки так, чтобы они висели над полом. Выпрямите ноги под углом 45 градусов, держа пятки вместе, а пальцы ног направленными вниз. Быстро качайте руками, делая вдохи и выдохи по пять секунд.

Ножницы

Лягте на спину, разведя руки в стороны. Поднимите плечи и шею, а ноги поднимите так, чтобы икры были параллельны земле. Вытяните обе ноги вверх и чередуя опускайте их, как ножницы, держа спину в стабильном положении.

Двойное опускание ног

Лягте на спину, согнув колени и подтянув их к груди. Вытяните ноги вверх, а затем медленно опустите их к полу. После этого поднимите ноги обратно в исходное положение, повторяя движения.

