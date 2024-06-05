От молока до орехов: продукты, которые могут помочь вам прибавить в весе

Многие популярные диеты сосредоточены исключительно на похудении, потому что ожирение приносит много проблем. Но иметь недостаточный вес может быть столь же вредно для здоровья, как и избыточный.

Набрать вес или нарастить мышцы не так просто, как кажется. Злоупотребление вредной пищей может увеличить ваш вес, но эта привычка разрушит ваше здоровье. Чтобы набрать вес здоровым способом, попробуйте эти продукты, описанные ниже.

Молоко обеспечивает хороший баланс белков, углеводов и жиров.

Молоко является отличным источником казеина и сывороточных белков. Они помогают в процессе наращивания мышц в сочетании с регулярными физическими упражнениями.

В действительности потребление молока обеспечивает хороший баланс белков, углеводов и жиров, которые необходимы для набора веса. Кроме того, оно также содержит много необходимых витаминов и минералов, включая кальций, который помогает сделать ваши кости более крепкими.

Чашка риса содержит полезные углеводы и 200 калорий.

Рис является хорошим источником полезных углеводов, но при этом очень калориен. Чашка риса обычно содержит около 200 калорий.

Это помогает получить много углеводов и калорий из одной порции, особенно когда у вас плохой аппетит или вы быстро наедаетесь. Рис также легко включать в блюда, содержащие белок и овощи.

Орехи, сухофрукты и семена также богаты калориями.

Орехи – идеальный выбор для набора веса. Насыщенные клетчаткой, минералами, полезными жирами и антиоксидантами орехи полезны с точки зрения калорийности. К примеру, одна маленькая горстка сырого миндаля содержит 170 калорий.

Ореховое масло, изготовленное без добавления сахара или гидрогенизированных масел, также эффективно. Сухофрукты и семена также содержат множество калорий и антиоксидантов.

Крахмалистые продукты содержат углеводы и могут увеличить количество калорий

Продукты, богатые крахмалом, могут обеспечить достаточное количество углеводов, увеличить количество потребляемых калорий. Крахмалистые овощи также содержат много микроэлементов и клетчатки.

Некоторые примеры полезных крахмалистых продуктов включают сладкий картофель, кукурузу, фасоль, овес, бобовые, цельнозерновые продукты и хлеб, горох и киноа. Крахмал не только добавляет калорий, но и снабжает энергией.

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