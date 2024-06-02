Продукты, которые могут контролировать уровень сахара в крови

Высокий уровень сахара в крови возникает, когда организм не может транспортировать сахар из крови в клетки. Если его не контролировать, он становится основной причиной диабета.

Гликемический индекс измеряет влияние пищи на уровень сахара в крови. Чтобы контролировать высокий уровень сахара в крови, выбирайте продукты с низким или средним ГИ. Мы подготовили для вас список продуктов, помогающих поддерживать здоровый уровень сахара в крови.

Листовая зелень: питательная и низкокалорийная

Зеленые листовые овощи питательны, низкокалорийны и содержат меньше легкоусвояемых углеводов, повышающих уровень сахара в крови. К ним относятся шпинат, капуста и другая листовая зелень, также хорошим источником нескольких витаминов и минералов, особенно витамина С.

Исследование показало, что увеличение потребления витамина С снижает маркеры воспаления и уровень сахара в крови натощак у людей с высоким артериальным давлением.

Овсянка: положительно влияет на контроль уровня глюкозы

Овес содержит бета-глюканы, которые снижают постпрандиальный уровень глюкозы и реакцию на инсулин, улучшают чувствительность к инсулину, поддерживают гликемический контроль и снижают уровень липидов в крови.

Кроме того, овес имеет гликемический индекс 55 или ниже, что снижает вероятность вызова скачков сахара в крови. Исследование 2015 показало, что овес положительно влияет на контроль уровня глюкозы и липидный профиль у людей с диабетом 2 типа.

Орехи содержат ненасыщенные жиры, белки, витамины и минералы

Орехи, особенно миндаль, содержат ненасыщенные жиры, белки, витамины и минералы, снижающие уровень холестерина, воспаление и резистентность к инсулину. Они также имеют более низкий ГИ 14-21.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMJ Open, регулярное употребление по меньшей мере 50 граммов миндаля, кешью, каштанов, грецких орехов или фисташек в ежедневном рационе может помочь контролировать высокий уровень жиров и сахара в крови.

Йогурт: лучше избегать подслащенного или ароматизированного

Обычный йогурт, как правило, является продуктом с низким ги, большинство несладких йогуртов имеют ги 50 или менее.

Йогурт, особенно греческий, может улучшить контроль уровня сахара в крови и снизить риск сердечных заболеваний благодаря своим пробиотическим свойствам. Однако человеку, стремящемуся снизить уровень сахара в крови, лучше избегать подслащенных или ароматизированных йогуртов, содержащих слишком много сахара.

Ранее OBOZ.UA писал, что такое диета без сахара и как ее соблюдать.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.