Продукты, которые могут контролировать уровень сахара в крови
Высокий уровень сахара в крови возникает, когда организм не может транспортировать сахар из крови в клетки. Если его не контролировать, он становится основной причиной диабета.
Гликемический индекс измеряет влияние пищи на уровень сахара в крови. Чтобы контролировать высокий уровень сахара в крови, выбирайте продукты с низким или средним ГИ. Мы подготовили для вас список продуктов, помогающих поддерживать здоровый уровень сахара в крови.
Листовая зелень: питательная и низкокалорийная
Зеленые листовые овощи питательны, низкокалорийны и содержат меньше легкоусвояемых углеводов, повышающих уровень сахара в крови. К ним относятся шпинат, капуста и другая листовая зелень, также хорошим источником нескольких витаминов и минералов, особенно витамина С.
Исследование показало, что увеличение потребления витамина С снижает маркеры воспаления и уровень сахара в крови натощак у людей с высоким артериальным давлением.
Овсянка: положительно влияет на контроль уровня глюкозы
Овес содержит бета-глюканы, которые снижают постпрандиальный уровень глюкозы и реакцию на инсулин, улучшают чувствительность к инсулину, поддерживают гликемический контроль и снижают уровень липидов в крови.
Кроме того, овес имеет гликемический индекс 55 или ниже, что снижает вероятность вызова скачков сахара в крови. Исследование 2015 показало, что овес положительно влияет на контроль уровня глюкозы и липидный профиль у людей с диабетом 2 типа.
Орехи содержат ненасыщенные жиры, белки, витамины и минералы
Орехи, особенно миндаль, содержат ненасыщенные жиры, белки, витамины и минералы, снижающие уровень холестерина, воспаление и резистентность к инсулину. Они также имеют более низкий ГИ 14-21.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMJ Open, регулярное употребление по меньшей мере 50 граммов миндаля, кешью, каштанов, грецких орехов или фисташек в ежедневном рационе может помочь контролировать высокий уровень жиров и сахара в крови.
Йогурт: лучше избегать подслащенного или ароматизированного
Обычный йогурт, как правило, является продуктом с низким ги, большинство несладких йогуртов имеют ги 50 или менее.
Йогурт, особенно греческий, может улучшить контроль уровня сахара в крови и снизить риск сердечных заболеваний благодаря своим пробиотическим свойствам. Однако человеку, стремящемуся снизить уровень сахара в крови, лучше избегать подслащенных или ароматизированных йогуртов, содержащих слишком много сахара.
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