От овощей до рыбы: 14 продуктов для улучшения результатов тренировок

Независимо от того, хотите ли вы укрепить мышцы, похудеть, повысить выносливость или просто сохранить свое здоровье, ключевым является обеспечение организма необходимыми продуктами, которые могут повысить ваши результаты.

Есть некоторые продукты с уникальными преимуществами для поддержания результатов тренировок. Однако следует помнить, что если потреблять их отдельно без соблюдения здорового рациона, результаты могут быть не столь впечатляющими, как ожидается, отмечает eatthis.com.

"Многие продукты важны для улучшения здоровья, увеличения выносливости и поддержания оптимального функционирования. Нельзя просто съесть одну здоровую пищу и надеяться, что это обеспечит похудение", – говорит диетолог Джей Ковин.

Эксперты собрали список продуктов, которые могут помочь улучшить результаты тренировок.

Терпкий вишневый сок

"Терпкий вишневый сок может уменьшить боли в мышцах и способствовать более быстрому восстановлению после тяжелых тренировок благодаря высокому содержанию полифенолов, которые являются мощными антиоксидантами и обладают противовоспалительными свойствами. Это доказано как после силовых упражнений, так и после упражнений на выносливость", – говорят Лисси Лакатос и Темми Лакатос Шеймс, авторы книги The Nutrition Twins Veggie Cure.

Чтобы извлечь пользу, рекомендуют пить сок самостоятельно или добавлять его в полосе с бананом, льдом и греческим йогуртом.

Жирная рыба

"Хотя большинство спортсменов знают о важности белка для роста и восстановления мышц, потребление жира также критически важно для поддержания здорового уровня гормонов", - рассказывает Энджи Аше, владелица Eleat Sports Nutrition.

Для оптимальной производительности потребляйте разнообразные источники белка, но также не забывайте о жирной рыбе, такой как лосось или скумбрия. Если вы не едите рыбу, попробуйте миндаль – этот орех является хорошим источником магния, уменьшающего боли в мышцах.

Оливки

Оливки могут стать идеальной закуской перед тренировкой благодаря высокому содержанию жира и низкому содержанию углеводов.

"Оливки могут помочь телу сжигать больше жира во время упражнений, уменьшая зависимость от сахара и улучшая метаболическую гибкость", - объясняет Кейси Минз, доктор медицинских наук.

Помидоры

Помидоры и томатный сок могут помочь ускорить восстановление мышц благодаря уменьшению маркеров повреждения мышц. Они также увлажняют, восстанавливая электролиты, потерянные во время потоотделения, и содержат антиоксиданты, уменьшающие воспаление", – утверждают эксперты Лисси и Темми.

Свекольный сок

"Свекла является основным источником нитратов, которые в организме превращаются в оксид азота. Это помогает расширить кровеносные сосуды, что улучшает кровообращение и доставку кислорода к мышечным клеткам. Исследования показывают, что свекла может улучшить выносливость, мышечную мощность и даже когнитивные способности", – говорит спортивный диетолог Келли Джонс.

Арбуз

"Арбузный сок может помочь восстановлению мышц после интенсивного потоотделения благодаря содержанию аминокислоты L-цитрулина, которая уменьшает боли в мышцах", – добавляют Лисси и Темми.

Арбуз также можно добавлять в салаты, бутерброды с ореховым маслом, смузи или мюсли.

Овсянка

Для тех, кто тренируется для похудения, Брендон Николас, сертифицированный персональный тренер, рекомендует овсянку.

"Овсянка является отличным источником энергии, который борется со стрессом и улучшает иммунитет, что способствует похудению и предотвращает сердечные заболевания", – говорит Николас.

Черника

Добавьте чернику в свой рацион для общего улучшения здоровья.

"Черника содержит антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами, и имеет наивысшее содержание антиоксидантов среди фруктов, что положительно влияет на здоровье", – утверждает Николас.

Нежирное мясо

Для роста мышц и выносливости выбирайте нежирное мясо. К примеру, куриная ножка содержит 5160 миллиграммов лейцина, а говядина – 5007 миллиграммов на порцию.

"Не все протеины одинаковы, когда речь идет о стимулировании синтеза мышечного белка. Самая важная аминокислота – лейцин, которая активирует этот процесс", – объясняет Эмили Серванте, сертифицированный тренер.

Матча

"Матча обладает высоким содержанием антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, и может повысить общую эффективность тренировки благодаря термогенному эффекту", – говорит Андреа Марселлус, сертифицированный тренер.

Зеленый чай, в частности, помогает улучшить концентрацию и настроение.

Авокадо

"Авокадо является суперпродуктом с высоким содержанием калия, что делает его идеальным перекусом после тренировки. Он также способствует улучшению здоровья и регулирует артериальное давление", – отмечает Марселлус.

Сыр

"Белок важен для восстановления после тренировки. Сыр является удобным и вкусным источником белка", – говорит Элизабет Уорд,

Углеводная + белковая закуска

"В зависимости от тренировки, которую вы выполняли, ваше питание будет отличаться. Обычно я рекомендую соотношение углеводов 3 грамма:1 г белка, чтобы улучшить результаты и помочь в восстановлении", – рекомендует диетолог Элизабет Бейл.

Ничего

"Ничего не ешьте: да, вы правильно прочли. Недавние исследования подтверждают, что физические упражнения натощак повышают острую чувствительность к инсулину и поглощение глюкозы мышечными волокнами. Идея заключается в том, что когда вы тренируетесь натощак, это заставит организм более эффективно усваивать сахар из крови, а также сжигать жир для получения энергии. Если вы привыкли есть перед тренировками, поговорите со своим врачом, прежде чем перейти к режиму голодовки", – отмечает доктор Минз.

Ранее OBOZ.UA писал о продуктах, стимулирующих похудение.

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