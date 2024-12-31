От приседаний к тяге: 7 упражнений, которые следует выполнять каждому мужчине после 40 лет

Возраст после 40 лет – это время, когда мужчины начинают замечать изменения в теле, связанные с понижением уровня тестостерона. Утрата силы, энергии и мышечной массы становится вызовом, но не приговором.

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Регулярные силовые тренировки могут помочь замедлить процессы старения, улучшая физическую форму и самочувствие. Тренер Тайлер Рид поделился с eatthis.com упражнениями, которые помогут поддерживать здоровье и силу в зрелом возрасте.

"Для достижения максимального эффекта сочетайте тренировки со сбалансированным питанием, достаточным сном, регулярным потреблением воды и ограничением алкоголя. Распределите упражнения на два тренировочных дня в неделю, выполняя 3-4 упражнения за одно занятие", – советует тренер.

1. Становая тяга

Становая тяга является комплексным упражнением, которое прекрасно тренирует ягодицы, подколенные сухожилия и мышцы кори.

Станьте так, чтобы ноги были на ширине бедер, штанга лежала перед вами. Наклонитесь в бедрах и коленях, держа штангу верхним или смешанным хватом. Поднимите штангу, проталкивая стопы в пол, и выпрямляйте спину. Опустите штангу назад, контролируя движение.

2. Выпады

Это упражнение тренирует всю нижнюю часть тела и улучшает баланс.

Сделайте шаг вперед одной ногой, удерживая корпус ровным. Опустите тело, пока переднее колено не образует угол в 90 градусов. Вернитесь в исходное положение.

3. Приседания со штангой на спине

Приседания – базовое упражнение для укрепления мышц бедер, ягодиц и икр.

Уложите штангу на верхнюю часть спины. Согните колени и бедра, опускаясь, словно садитесь на стул. Вернитесь в исходное положение.

4. Подтягивание

Это базовое упражнение для тренировки спины, плеч и бицепсов.

Возьмитесь за перекладину хватом немного шире плеч. Подтянитесь, пока подбородок не поднимется выше перекладины. Медленно опуститесь.

5. Жим штанги над головой

Жим над головой отлично развивает плечи, трицепсы и мышцы кори.

Держите штангу на уровне плеч. Выпрямите руки, приподняв штангу над головой. Вернитесь в исходное положение.

6. Тяга штанги в наклоне

Это упражнение нагружает верхнюю часть спины и бицепсы.

Наклонитесь вперед, держа спину прямой. Потяните штангу к груди, сводя лопатки вместе. Медленно опустите штангу.

7. Седалищный мост

Это упражнение направлено на ягодицы, мышцы бедер и кору.

Лягте на спину, согнув колени, стопы расположите на ширине бедер. Поднимите бедра, образуя линию между плечами, бедрами и коленями. Медленно опустите бедра.

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