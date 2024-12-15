Питание для сильного и здорового мужчины: секреты правильного рациона

Здоровье и энергия мужчины во многом зависят от его питания. Правильные продукты могут не только улучшить физическое самочувствие, но и иммунитет, выносливость и сексуальное здоровье.

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Некоторые блюда, богатые важными минералами и витаминами, способствуют лучшему кровообращению и гормональному балансу. Издание eatthis.com рассказывает, какие продукты следует добавить в рацион, чтобы обеспечить себе долговременную молодость и энергию.

Хотя мужчины и женщины имеют схожие потребности в питании, их пищевые привычки разнятся. По данным Центра контроля заболеваний, средний мужчина потребляет около 2700 калорий в день, что на 500 калорий больше, чем ему нужно, и на 650 калорий больше, чем средняя женщина. Кроме того, многие из этих калорий пусты – мужчины, как правило, потребляют почти вдвое больше соли, чем нужно, а их рационы часто не содержат достаточно витаминов A, D и E. Относительно клетчатки, мужчины получают лишь половину от рекомендованных 38 граммов на день.

1. Шпинат

Шпинат содержит много магния, который уменьшает воспаление в сосудах и улучшает кровообращение. Кровообращение важно для мужского здоровья. "Улучшенное кровообращение помогает доставить кровь до конечностей, что может повысить возбуждение и сделать секс более приятным", - отмечает секс-эксперт Темми Нельсон, доктор философии. Кроме того, шпинат богат фолиевой кислотой, которая помогает предотвратить возрастные сексуальные проблемы.

2. Кофе

Исследование Техасского университета показало, что мужчины, пьющие две-три чашки кофе в день, имеют на 42% меньше шансов иметь эректильную дисфункцию. У пьющих 4-7 чашек этот риск уменьшается на 39%. Кофеин стимулирует серию реакций в организме, увеличивающих приток крови.

3. Томатный соус

Мужчины, потребляющие более 10 порций помидоров в неделю, имеют на 18% меньший риск развития рака предстательной железы благодаря ликопину – мощному антиоксиданту. Кроме того, регулярное потребление помидоров помогает улучшить качество спермы.

4. Арбуз

Этот фрукт является природным источником L-цитрулина, аминокислоты, улучшающей эрекцию. L-цитруллин превращается в организме в L-аргинин, который стимулирует выработку оксида азота, усиливающего кровообращение.

5. Зеленый чай

Зеленый чай богат катехинами, соединениями, ускоряющими превращение жира в энергию. Они также улучшают кровообращение в нижней части тела.

6. Песто

Этот соус, в основе которого кедровые орехи, богат цинком, что способствует повышению сексуального влечения. Кедровые орехи также содержат магний, улучшающий уровень тестостерона.

7. Красное вино

Красное вино может повысить уровень тестостерона благодаря кверцетину. Кроме того, вино содержит антиоксиданты, стимулирующие выработку оксида азота, что расслабляет артерии и улучшает кровообращение.

8. Тунец

Тунец богат омега-3 жирными кислотами, повышающими уровень дофамина в мозге. Это способствует ощущению эмоциональной расслабленности.

9. Бразильские орехи

Бразильские орехи богаты селеном, являющимся важным элементом для гормонального здоровья. Недостаточный уровень минерала может привести к проблемам с фертильностью. Добавление селена в рацион повышает шансы на успешное зачатие и улучшает подвижность сперматозоидов.

10. Семена тыквы

Семена тыквы являются отличным источником цинка и магния, что способствует повышению уровня тестостерона и гормона роста. Исследования показывают, что минералы помогают повысить уровень тестостерона и силу, в частности у спортсменов.

11. Мед

Мед содержит полезные соединения, как кверцетин, способствующие повышению выносливости и улучшающим настроение. Он оказывает мягкое влияние на уровень сахара в крови, не вызывая резких колебаний, что характерно для обычного сахара.

12. Брокколи

Брокколи содержит индолы, помогающие сбалансировать уровень тестостерона и эстрогена в организме.

Худшие продукты для мужчин

Чтобы поддержать здоровье и сексуальную жизнь партнера, следует избегать некоторых продуктов:

Сельдерей : имеет андростерон, который может повысить возбуждение у женщин, но также может отрицательно повлиять на мужскую сексуальную активность.

: имеет андростерон, который может повысить возбуждение у женщин, но также может отрицательно повлиять на мужскую сексуальную активность. Диетическая сода : искусственные подсластители снижают уровень серотонина, что может привести к снижению либидо.

Пиво : высокий уровень хмеля в пиве может повысить уровень эстрогена, что влияет на мужскую фертильность.

: высокий уровень хмеля в пиве может повысить уровень эстрогена, что влияет на мужскую фертильность. Эдамаме : соевые бобы могут снизить количество сперматозоидов у мужчин.

: соевые бобы могут снизить количество сперматозоидов у мужчин. Обработанные мясные продукты : содержание гормонов и антибиотиков в таких продуктах может нарушить гормональный баланс у мужчин.

Следуя этим рекомендациям, вы поможете своему партнеру быть здоровым и счастливым, улучшая не только его физическое состояние, но и сексуальное здоровье.

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