Отказ от кофе: как изменилась энергия и самочувствие

Редактор, журналистка Саманта Бош решила сделать важный эксперимент и отказаться от кофе, который долгие годы был неотъемлемой частью ее утренних ритуалов. Она хотела проверить, как это повлияет на энергию, производительность и общее самочувствие.

В течение трёх недель Саманта не выпила ни одной капли любимого напитка и заметила интересные изменения в своём организме. Её опыт показал, что даже маленькие перерывы от кофеина могут существенно влиять на ежедневный ритм и настроение, пишет eatthis.com.

Шесть лет, проведенные за приготовлением кофе и изучением его тонкостей, сделали ее настоящей поклонницей этого напитка. Несмотря на пользу для здоровья, Саманта понимала, что ежедневное употребление кофе может привести к усталости, нарушению сна, тревожности и зависимости от кофеина. Однажды утром, выпив очередную чашку, она осознала, что давно не обходилась без кофе даже несколько дней подряд.

Откладывать эксперимент с отказом от кофе Саманта боялась из-за возможного абстинентного синдрома и ностальгии по напитку. Однако она решилась и в течение трех недель не выпила ни одной капли кофе.

Симптомы абстиненции проявились сразу

"Больше всего я волновалась из-за головной боли", – рассказывает Саманта. Первый день подтвердил все опасения. Чтобы минимизировать дискомфорт, она выбрала спокойный день с минимальным количеством дел.

Утро началось с травяного чая и работы, но уже около 10:00 утра начала подкрадываться головная боль и сильная усталость. К обеду боль усилилась, и ощущение истощения становилось почти невыносимым. Прием лекарств и дополнительный чай немного помогли, и она продолжила работать. К счастью, сильные симптомы длились всего день-два: на второй день боль была слабее, а на третий – почти исчезла. Саманта была удивлена, когда почувствовала резкий прилив энергии.

Энергия без кофе другая, но более эффективная

"Хоть я раньше пила кофе для утреннего стимула, теперь организм просыпался естественнее. Энергии хватало на все утро, и к обеду не возникало того "кофеинового краха". Также я легче засыпала вечером, потому что ритм организма вернулся ближе к естественному", – объясняет она.

Утренний ритуал остался в памяти

Несмотря на преимущества отказа от кофе, Саманта признается, что ей не хватало самого ритуала. Утренняя чашка всегда сопровождалась чтением, медитацией или работой, и ни один чай или альтернатива кофе не смогли заменить этого ощущения комфорта и радости.

"Опыт показал: организму полезно делать перерывы в потреблении кофе, чтобы уменьшить зависимость и почувствовать естественную энергию. Но кофе, без сомнения, будет оставаться частью моей жизни", – заключает редактор.

