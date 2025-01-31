Отказ от молока: миф или реальный способ избавиться от лишнего веса

Молочные продукты часто оказываются в центре дискуссий о здоровом питании и похудении. Одни считают их источником незаменимых питательных веществ, в то время как другие видят в них причину лишнего веса.

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Отказ от молока, сыра и йогуртов становится все более популярной стратегией среди тех, кто стремится похудеть. Но действительно ли исключение молочных продуктов из рациона является эффективным решением или это еще один диетический миф? Чтобы разобраться с этим вопросом, издание eatthis.com обратилось к диетологу Джиму Уайту.

Уменьшение калорийности рациона

"Снижение веса после исключения молочных продуктов часто связано с уменьшением общей калорийности. Например, 250 мл обезжиренного молока содержат 90 калорий", – рассказывает диетолог. Если заменить его несладким миндальным молоком, имеющим только 30 калорий, это сокращает суточное потребление энергии. Отказ от высококалорийных молочных продуктов способствует также общему снижению калорий.

Устранение непереносимости лактозы

Приблизительно 65% взрослых страдают от непереносимости лактозы, что может вызвать вздутие, газы и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом. По словам диетолога, исключение молока из рациона уменьшает эти неприятные симптомы, что способствует визуальному уменьшению объема живота.

Мифы о вреде молока

Есть мнение, что молочные продукты вызывают воспаление, подобно трансжирам или сахару. Однако исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, показало, что употребление молока не влияет негативно на уровень воспаления в организме взрослых с избыточным весом.

Может ли молоко помочь в похудении?

Повышение сытости

Молочный жир может способствовать насыщению, уменьшая желание перекусить, что помогает контролировать вес. Исследование, опубликованное в Scandinavian Journal of Primary Health Care, установило, что потребление молочных продуктов снижает риск накопления жира в области живота.

Молочный белок и мышцы

Еще одно исследование показало, что содержащиеся в молоке белки способствуют наращиванию мышечной массы. А мускулы, в свою очередь, помогают сжигать больше калорий даже в состоянии покоя.

Вывод: стоит ли отказываться от молока?

Решение об исключении молочных продуктов из рациона зависит от ваших предпочтений и потребностей. Как отмечает Уайт, молочные продукты снабжают организм кальцием, витамином D и белками. В то же время, люди с непереносимостью лактозы могут иметь здоровый рацион и без них. Важно лишь найти альтернативные источники кальция и потреблять 1000-1500 мг этого элемента в день.

"Для достижения долговременного похудения требуется комплексный подход: уменьшение калорийности питания, увеличение физической активности и здоровый сон. Хотя исключение целой группы продуктов может способствовать потере веса, это лишь результат сокращения калорийности, а не магическое свойство молока", – отмечает диетолог.

Как включить молоко в рацион для похудения?

Если вы хотите худеть, не исключая молочные продукты, выбирайте их внимательно. К примеру, греческий йогурт имеет высокое содержание белка, что способствует насыщению. Молочные продукты с низким содержанием жира или обезжиренные являются хорошим вариантом для тех, кто стремится снизить калорийность.

"Люди набирают вес из-за чрезмерного потребления пищи и нездорового рациона. Сокращение целой группы продуктов часто является лишним", – отмечает Уайт.

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