Откажитесь, если хотите похудеть: список неполезных продуктов

Низкокалорийные диеты помогают не только избавиться от лишних килограммов, но и наладить свое питание. Есть ряд продуктов и напитков, от которых следует отказаться.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что некоторая пища содержит большое количество калорий и плохо влияет на здоровье.

Что не стоит есть при низкокалорийной диете:

Обработанные и сладкие продукты

Обработанные продукты часто содержат добавленный сахар, нездоровые жиры и пустые калории. В результате такая пища может способствовать прибавке веса.

Также следует избегать сладких закусок, конфет, выпечки.

Продукты с высоким содержанием жира

Некоторые жиры нужны для сбалансированного питания, однако они должны быть здоровыми, их необходимо потреблять в умеренных количествах. Вместо этого следует избегать чрезмерного употребления насыщенных и трансжиров, содержащихся в жареной пище, фаст-фуде.

Сладкие напитки

Газированные напитки, энергетики и фруктовый сок могут добавить значительное количество калорий, но не имеют необходимых питательных веществ. Поэтому нужно выбирать воду, травяные чаи или черный кофе.

Алкоголь

Алкоголь калорийный, поэтому следует избегать его употребления.

Белые углеводы

Речь идет о белом хлебе, рисе, сладких злаках, которые имеют низкое содержание клетчатки и могут привести к прыжкам сахара в крови.

Высококалорийные приправы и соусы

Некоторые приправы и соусы могут добавлять дополнительные калории, поэтому необходимо выбрать низкокалорийные альтернативы.

Кроме этого, следует отказаться от чипсов, крекеров и других высококалорийных закусок. Более того, некоторые йогурты могут содержать сахар, а потому теряют свою пищевую ценность.

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