Овощ номер один для уменьшения жира на животе: что советует профессиональный диетолог

Чтобы избавиться от жира на животе, нужно запастись терпением, изменять образ жизни и пищевые привычки. Как рекомендует Eatthis, важно включать в пищу больше клетчатки и белка, уменьшить потребление транс-жиров и сахара, а также наладить регулярные физические упражнения.

Следует отметить, что не существует чудодейственного продукта, который сам по себе растопил бы жир на животе, но небольшие изменения в рационе и режиме физических нагрузок имеют большое значение для достижения сбалансированного здорового образа жизни. Одним из хороших шагов в этом направлении может стать увеличение порций овощей во время еды.

Овощи являются ключевым источником клетчатки, а также других питательных веществ и минералов. По словам автора Go Wellness Кортни Д'Анджело, магистра медицины, доктора философии, шпинат является лучшим овощем для похудения и уменьшения жира на животе.

Кроме того, что шпинат очень питателен благодаря большому количеству витаминов, минералов, антиоксидантов, которые ассоциируются с уменьшением жира на животе, он имеет значительное количество клетчатки, говорит Д'Анджело.

"Шпинат не только низкокалорийный, но и богат клетчаткой. Когда вы потребляете клетчатку, вы чувствуете сытость, предотвращающую переедание, – объясняет Д'Анджело, – Кроме того, клетчатка играет важную роль в пищеварении и всасывании, а также помогает регулировать метаболизм".

Помимо содержания клетчатки, шпинат также является важным источником белка. Это верно, что в приготовленном виде он предлагает наибольшее количество протеинов. Одна чашка вареного шпината содержит около 5 граммов, в то время как в одной чашке сырого шпината их меньше 1.

Белок помогает сжигать жировые отложения, а также наращивать мышцы. Шпинат является хорошим примером этого, поскольку он может помочь вам удовлетворить ежедневную потребность в белке.

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