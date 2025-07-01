Овсянка для сердца: 5 секретов от диетологов, которые изменят ваше утро

Овсянка уже давно считается одним из самых полезных завтраков для поддержания здоровья. Она не только питает организм, но и положительно влияет на работу сердца и пищеварения.

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Диетологи поделились с eatthis.com пятью лучшими привычками, которые помогут сделать этот популярный продукт еще полезнее для вашего сердца. Ознакомьтесь с их советами, чтобы начать день со вкусом и пользой.

"Растворимая клетчатка, содержащаяся в овсянке, при регулярном употреблении способствует снижению уровня холестерина. Однако существует много способов улучшить влияние овсянки на сердце с помощью правильных добавок", – диетолог объясняет Эми Гудсон.

1. Ягоды – полезный выбор

К овсянке лучше всего добавлять ягоды, например, клубнику, чернику или малину – они очень полезны для сердца.

"Ягоды содержат растворимую клетчатку, которая помогает снижать уровень общего и "плохого" холестерина. Кроме того, ягоды богаты антиоксидантами, которые борются с вредными свободными радикалами, которые могут повреждать клетки", – рассказывает Гудсон.

2. Хрустящие добавки – орехи и семена

Регулярное включение в рацион полезных жиров важно для здоровья сердца, и овсянка – отличный способ это сделать.

"Орехи и семена богаты мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, которые защищают сердце. Особенно полиненасыщенные жиры, содержащиеся в грецких орехах и семенах тыквы, чиа, льна и конопли, помогают уменьшить воспалительные процессы в организме. Они создают буфер против молекул, вызывающих воспаление. Кроме того, добавление орехов и семян делает овсянку хрустящей, добавляет сытости и полезных жиров и клетчатки", – говорит Гудсон.

Если хотите получить максимум полезных жиров, выбирайте грецкие орехи.

"Грецкие орехи – это отличный источник альфа-линоленовой кислоты (АЛК), растительной омега-3 жирной кислоты – около 2,5 г на 28 граммов. Новые исследования показывают, что растительные омега-3 могут помочь снизить риск сердечных заболеваний", – рассказывает диетолог Лорен Манакер.

3. Энергетические батончики из овсянки

Овсянка – вкусный завтрак, но ее можно использовать и для приготовления энергетических перекусов на весь день.

"Многие считают, что овсянка – исключительно утреннее блюдо. Однако ее можно приготовить в виде энергетических батончиков, добавляя ореховую пасту, мед, белок или коллагеновый порошок. Также добавьте любимые ингредиенты: орехи, семена, сухофрукты, кокос или даже темный шоколад. Такие перекусы будут не только вкусными, но и полезными для сердца", – говорит Гудсон.

4. Яйцо – питательный акцент

Овсянку часто представляют как сладкое блюдо, но ее можно приготовить и в соленом варианте. В таком случае стоит добавить яйцо для обогащения питательными веществами.

"Американская ассоциация сердца советует взрослым употреблять яйца как часть здорового рациона для сердца. Яйца содержат много важных витаминов и минералов, таких как холин и йод, а также являются источником полноценного белка. Их можно варить, жарить или добавлять к овсянке во время приготовления – это сделает завтрак еще более питательным", – подчеркивает Манакер.

5. Экспериментируйте с жидкой основой

Хотя это может показаться необычным, но добавление апельсинового сока к овсянке поможет сделать ее более вкусной и полезной для сердца.

"Вместо того, чтобы готовить овсянку на воде, попробуйте совместить воду и 100% апельсиновый сок в пропорции 50 на 50. Это придаст блюду приятной естественной сладости без добавления сахара. Кроме вкуса, такой подход обогащает овсянку калием и витамином С – нутриентами, которые поддерживают сердце. Потребление апельсинового сока связывают со снижением "плохого" холестерина ЛПНП и оказывает противовоспалительное действие, что способствует здоровью сердца", – советует Манакер.

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